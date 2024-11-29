КНДР передала России 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 миллионов снарядов, – разведка

Россия привлекла к войне против Украины Северную Корею. Разведка свидетельствует, что КНДР передала России ракеты, артиллерийские системы и снаряды.

КНДР передала России более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Поставки продолжаются

В ГУР объяснили, что с октября КНДР начала поставки артиллерийских систем в Россию. В общем перемещено более 100 единиц техники различных типов, среди которых: 170 миллиметровые самоходные артиллерийские установки М-1989, 240 миллиметровые реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки из КНДР в Россию артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

На сегодня с территории КНДР на территорию России перемещено более 60 единиц 170 миллиметров САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовский ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава,

– добавили в ГУР.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что информации о состоянии этих систем нет.