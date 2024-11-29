КНДР передала Росії понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Постачання продовжується

У ГУР пояснили, що з жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до Росії. Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170 міліметрові самохідні артилерійські установки М-1989, 240 міліметрові реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до Росії артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

На сьогодні з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 одиниць 170 міліметрів САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу,

– додали в ГУР.

Крім цього, у відомстві зазначили, що інформації щодо стану цих систем немає.