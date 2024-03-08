КНДР поставила России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, но часть из них не работает

Россия получает снаряды от Северной Кореи. Правда, качество этого вооружения оставляет желать лучшего.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что Россия получает от КНДР артиллерийские снаряды, изготовленные 50 лет назад. Они или непригодны к использованию, или требуют тщательной проверки.

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России не хватает собственных снарядов

Согласно статистике, Россия уже импортировала 1,5 миллиона боеприпасов из КНДР. Скибицкий заметил, что Северная Корея отдает старые вещи и просит в обмен определенные технологии, в частности, ракетные и подводные технологии с целью развития собственной оборонной промышленности.

Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем бы она просила об этом Северную Корею,

– спросил Скибицкий.

В то же время военные Южной Кореи, заявили в прошлом месяце, что, в соответствии с размерами контейнеров, отправленных в Россию, КНДР могла поставить три миллиона артиллерийских снарядов.

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