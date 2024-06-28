КНДР планирует отправить инженерные войска в Украину: как их может использовать Россия

Северокорейский телеканал сообщил, что КНДР в июле собирается отправить военные строительные и инженерные силы на временно оккупированные территории Донецкой области. Корейцы якобы будут выполнять "восстановительные работы".

В эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, как рабочих из Северной Кореи могут использовать россияне.

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"Если бы еще 5 лет назад кто-то сказал о корейцах на оккупированных территориях Украины, то человек поехал бы в больницу. К сожалению, в 21 веке КНДР играет в войне в Украине определенную роль", – сказал Ступак.

Что рабочие из КНДР могут делать на оккупированных территориях

Ориентировочно в Северной Корее 40 тысяч военнослужащих, которые относятся к инженерным частям. Предварительно примерно 10 – 12 тысяч может приехать в Россию, а оттуда на оккупированные территории для проведения определенных работ. Однако это не бесплатно.

Рабочие из КНДР едут за оплату, однако вряд ли они ее получат. Вероятно, оплата будет правительству – в карман Ким Чен Ыну. Речь идет о 115 миллионах американских долларов ежегодно,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

По его мнению, рабочие из КНДР могут заниматься восстановительными работами, например, в оккупированном Бахмуте или Авдеевке, где особенно опасно, и где их не жалко потерять.

Также военные строительные и инженерные силы могут рыть фортификационные сооружения вместо регулярных частей российской армии. В то же время тогда у оккупантов освободится дополнительный человеческий ресурс, который Кремль теоретически может направить на другое направление.

Пока есть два потенциальных сценария. Не готов сказать, какой будет более в приоритете. Возможно, и третий вариант появится. Например, под камуфляжем инженерных частей могут приехать тестовые регулярные силы Северной Кореи,

– добавил Ступак.

Отметим, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал ООН за отсутствие реакции на то, что КНДР планирует отправить свои инженерные войска на оккупированные Россией территории Украины.