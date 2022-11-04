КНДР может поставлять России снаряды: как это повлияет на войну и когда начнутся проблемы у врага

Из-за проблем в войне против Украины Россия нашла себе новых союзников, которые могут помочь ей оружием. Это лишь временно решит проблемы армии оккупантов, которые будут только увеличиваться.

Чтобы хоть как-то компенсировать потерю огневых возможностей, россияне расконсервируют советские образцы вооружения, которые использовались еще в 1940-х годах и надеются на помощь КНДР и Ирана. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Война "музейными экспонатами"

Эксперт отметил, что к началу войны Россия имела от 15 до 20 миллионов штук боеприпасов, однако на сегодняшний день "больше половины они уже использовали".

Классические артиллерийские огневые валы, которые они выставляли в июне-августе – это 45-60 тысяч снарядов в день, а промышленность может производить всего 125 тысяч. Следовательно, это двухдневная норма. Артиллерийские валы снижаются, но не исчезают.

– объяснил обозреватель.

По его словам, для того чтобы хоть что-то компенсировать потерю огневого поражения, приходится обращаться к Северной Корее.

"Вся военная промышленность КНДР является лишь удлинением советской военной промышленности. Они дадут несколько сотен тонн снарядов. Это может улучшить их позиции на 5-6 – 7-10 процентов, но не больше. Поэтому не надо поднимать "жупел страха", что, мол, они получат столько снарядов, что могут ставить новые большие артиллерийские валы", – добавил аналитик.

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По его мнению, больших артвалов оккупанты ставить не смогут, однако меньшие – им по силам. В то же время у россиян всего около 4 тысяч стволов, что означает то, что "запас прочности Россия все еще имеет". Он указал, что ВСУ уничтожили более 1 700 различных калибров российских стволов из более чем 5 000.

"Это очень низкопробное оружие, потому что снаряд – это трение "железа от железа", что означает проблемы с восстановлением баллистики отработанных стволов. Но запас стволов у них есть. Они снимают старенькие советские стволы: Д-1, Д-44, Д-15 , которые на момент агрессии не являлись их штатным оружием", – рассказал Черник.

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Когда в России начнутся проблемы

По мнению эксперта, подлинные проблемы и артиллерийский голод могут начаться уже в следующем году.

Серьезные проблемы в России могут возникнуть к концу весны – к началу лета 2023 года, но у России появился крупный и серьезный союзник – Иран, который не мог самостоятельно построить столь разветвленную военную индустрию: начиная от беспилотников, заканчивая баллистическими ракетами и снарядами. Стопроцентно у иранского ВПК есть "китайские уши",

– подчеркнул специалист.

По его словам, то, что Иран откровенно решился поддержать Россию, является свидетельством самого главного в современной геополитике – "Ялтинско-Потсдамская система разрушена, мировых правил нет".

"Теперь каждый пишет мировую политику, как себе понимает. И то, что Си Цзиньпин получил фактически безграничную власть со времен Мао Цзэдуна, является признаком того, что Китай созрел до того, чтобы становиться мировым гегемоном. Это очень плохая новость, потому что китайский империализм ничем не лучше московского", – резюмировал аналитик.

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