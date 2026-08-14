Уязвимое звено: возможно ли взорвать эшелон с ракетами в Сибири

На российских новостных каналах появилась информация о якобы уничтожении в Сибири железнодорожного эшелона с баллистическими ракетами КНДР. Речь шла о расстоянии около 6 тысяч километров от Украины, однако впоследствии появились предположения, что это сообщение может быть фейком.

В то же время железнодорожная логистика России действительно может быть уязвима для диверсий, в частности на Дальнем Востоке и в Сибири. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что подобные операции вполне вписываются в логику противодействия российским поставкам вооружения.

Можно ли уничтожать военные эшелоны в России

По словам Игоря Романенко, если речь идет об уничтожении эшелона с вооружением, то российская и северокорейская стороны будут пытаться максимально скрыть перемещение такого груза. В то же время украинская разведка и разведки союзников работают над тем, чтобы выявлять подобные цели, следить за их перемещением и, по возможности, уничтожать.

За время войны, а фактически еще с 2014 года, было несколько случаев, когда поступала информация о событиях на железной дороге, в том числе на Дальнем Востоке и на Урале, и это очень похоже на диверсии,

– сказал он.

Генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что у Украины есть законодательные механизмы для оказания сопротивления агрессору, а Россия продолжает вести войну против Украины. Поэтому такие операции должны быть частью системной работы, а не лишь поводом для эмоциональных заявлений.

Однако следует с осторожностью относиться к сообщениям о конкретных операциях на территории России. Сам факт уничтожения эшелона с северокорейскими ракетами необходимо дополнительно проверять. Не всегда можно полагаться только на официальные сообщения. Для установления обстоятельств могут использоваться данные разведки, информация союзников, партнеров и других источников.

Генерал-лейтенант в отставке о российском оружии в Сибири: видео

Здесь важно не просто эмоционально реагировать, а профессионально организовывать такие операции. Произошло ли что-то конкретно – нужно выяснять,

– отметил военный Романенко.

Он добавил, что сама возможность проведения подобных операций демонстрирует, что украинские спецслужбы и разведка не просто наблюдают за перемещением российского и северокорейского вооружения, а пытаются влиять на логистику противника.