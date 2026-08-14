Водночас залізнична логістика Росії справді може бути вразливою для диверсій, зокрема на Далекому Сході та в Сибіру. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що подібні операції цілком вписуються в логіку протидії російському постачанню озброєння.

Чи можна знищувати військові ешелони в Росії

За словами Ігоря Романенка, якщо йдеться про знищення ешелону з озброєнням, то російська та північнокорейська сторони намагатимуться максимально приховати переміщення такого вантажу. Водночас українська розвідка та розвідки союзників працюють над тим, щоб виявляти подібні цілі, стежити за їхнім переміщенням і за можливості знищувати.

За час війни, а фактично ще з 2014 року, були кілька випадків, коли надходила інформація про події на залізниці, у тому числі на Далекому Сході та на Уралі, і це дуже схоже на диверсії,

– сказав він.

Генерал-лейтенант у відставці наголосив, що Україна має законодавчі механізми для здійснення спротиву агресору, а Росія продовжує вести війну проти України. Тому такі операції мають бути частиною системної роботи, а не лише приводом для емоційних заяв.

Проте варто обережно ставитися до повідомлень про конкретні операції на території Росії. Сам факт знищення ешелону з північнокорейськими ракетами необхідно додатково перевіряти. Не завжди можна спиратися лише на офіційні повідомлення. Для встановлення обставин можуть використовуватися дані розвідки, інформація союзників, партнерів та інших джерел.

Генерал-лейтенант у відставці про російську зброю в Сибіру: відео

Тут важливо не просто емоційно реагувати, а професійно організовувати такі операції. Чи відбулося щось конкретно – треба з'ясовувати,

– зауважив військовий Романенко.

Він додав, що сама можливість проведення подібних операцій демонструє, що українські спецслужби та розвідка не просто спостерігають за переміщенням російських і північнокорейських озброєнь, а намагаються впливати на логістику противника.