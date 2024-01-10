Хорошие и плохие новости о поставках России ракет из КНДР

Немного плохих новостей из Северной Кореи. Все уже слышали, что эта страна начала поставки в орду баллистических ракет.

В частности, по данным The Washington Post, КНДР предоставила России пусковые установки к баллистическим ракетам и несколько десятков баллистических ракет. Россия уже запустила несколько из них по Украине.

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Характеристика ракет

Дальность ракет, по данным США, составляет около 900 километров. На опубликованном графике показаны ракеты KN-23 и KN-24 малой дальности.



Баллистические ракеты с КНДР / Фото The Washington Post

Твердотопливная ракета КН-23 впервые была опробована в мае 2019 года и предназначена для уклонения от ПРО благодаря полету низшей траекторией.

KN-24 напоминает американскую армейскую тактическую ракетную систему MGM-140 (ATACMS) и, как и KN-23, предназначена для уклонения от противоракетной обороны благодаря полету более плоской траекторией, чем традиционные баллистические ракеты.

Оценочные характеристики этих ракет составляют:

около 700 километров для KN-23 (Hwasong-11Ga);

около 400 километров для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).

Пусковые установки для обоих типов ракет монтируются на колесных и гусеничных военных транспортных средствах. Баллистические ракеты KN-23 (Hwasong-11Ga) внешне очень похожи на российский "Искандер-М" (а значит, и на "Кинжалы", являющиеся авиационной вариацией "Искандера") и южнокорейские ракеты Hyunmoo-2B.

Точность попадания ракеты может составлять ориентировочно 100 метров при спутниковой наводке или до 200 метров при применении инерционной навигации.

По данным разведки, с августа порт Расон на северо-восточном побережье Северной Кореи посещают российские корабли, относящиеся к военной логистической системе этой страны.

Количество поставленных ракет пока неизвестно. По имеющейся информации, за все время испытаний КНДР использовало более 80 таких боеголовок. Это может говорить о большом количестве КN-23 на вооружении страны.

Заметьте Came back в 1930-е: история повторяется?

Исходя из радиуса действия баллистических ракет этого типа, Киев, Харьков, Днепр, Черкассы также в зоне риска.

Судя по характеристикам, основная защита от этой ракеты та же, что и от российского "Искандера".

Нам нужно больше комплексов Patriot

К хорошим новостям можно отнести то, что у нас уже есть опыт сбивания "Искандеров". Здесь отличилась американская система Patriot. Кроме того, 3 января уже состоялся разговор главы Офиса Президента Андрея Ермака с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Судя по всему, основной темой было увеличение поставок Украине систем ПВО в условиях выросших рисков и возможностей общего врага.

Хотел бы написать – не игнорируйте тревогу. Но, к сожалению, в случае запуска баллистики тревога может звучать уже после сбивания ракеты или, не дай Бог, прилета.

Что может снизить наши риски?

Новые комплексы Patriot в каждом областном центре;

разведка (в том числе и космическая);

"партизаны";

украинская армия дронов – охотников на пусковые установки ордынцев.

Итак, не прекращаем финансово поддерживать ВСУ и знакомые вам подразделения.