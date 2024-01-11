Зачем КНДР дает России ракеты, которые могут нести ядерный боезаряд: объяснение Южной Кореи в ООН

Представитель Южной Кореи в ООН пояснил, для чего Северная Корея передает России ракеты для атак по Украине. В частности, речь идет о баллистических ракетах, способных нести ядерные боезаряды.

Хван Чжун Кук 10 января в ООН заверил, что они решительно осуждают действия КНДР. Ранее в Белом доме заявили, что Россия этими ракетами могла атаковать Украину 30 декабря, 2 и 6 января.

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Зачем Северная Корея передает ракеты для атак по Украине

Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как испытательный полигон своих ракет, способных нести ядерное оружие.

– заявил представитель Южной Кореи.

По его словам, это "бессмысленное игнорирование территориальной целостности Украины".

Кроме того, Хван Чжун Кук рассказал, что по экспертным оценкам по Украине выпустили ракету KN-23, которая, по утверждениям КНДР, способна доставлять ядерные боеголовки.

Он пояснил, что такие поступки КНДР демонстрируют экзистенциальную угрозу Южной Корее. Ведь одна из ракет преодолела 460 километров, что проектирует угрозу ядерного удара для большей части Кореи со стороны КНДР, вплоть до портового города Бусан.

Россия могла атаковать Украину ракетами, предоставленными КНДР