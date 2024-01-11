Зачем КНДР дает России ракеты, которые могут нести ядерный боезаряд: объяснение Южной Кореи в ООН
Источник:Sky news
Представитель Южной Кореи в ООН пояснил, для чего Северная Корея передает России ракеты для атак по Украине. В частности, речь идет о баллистических ракетах, способных нести ядерные боезаряды.
Хван Чжун Кук 10 января в ООН заверил, что они решительно осуждают действия КНДР. Ранее в Белом доме заявили, что Россия этими ракетами могла атаковать Украину 30 декабря, 2 и 6 января.
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Зачем Северная Корея передает ракеты для атак по Украине
Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как испытательный полигон своих ракет, способных нести ядерное оружие.
– заявил представитель Южной Кореи.
По его словам, это "бессмысленное игнорирование территориальной целостности Украины".
Кроме того, Хван Чжун Кук рассказал, что по экспертным оценкам по Украине выпустили ракету KN-23, которая, по утверждениям КНДР, способна доставлять ядерные боеголовки.
Он пояснил, что такие поступки КНДР демонстрируют экзистенциальную угрозу Южной Корее. Ведь одна из ракет преодолела 460 километров, что проектирует угрозу ядерного удара для большей части Кореи со стороны КНДР, вплоть до портового города Бусан.
Россия могла атаковать Украину ракетами, предоставленными КНДР
- Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 января сообщил, что Россия атакует Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи дальностью 900 километров.
- По его данным, Кремль, по меньшей мере, дважды ударил этим оружием по Украине. В частности, 30 декабря ракета упала на поле в Запорожской области, 2 января Кремль несколькими такими ракетами атаковал Харьков.
- Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал журналистам, что Россия 2 января могла ударить по Харькову ракетами из КНДР. Ведь есть отличия от стандартных ракет "Искандер", фиксировавшихся ранее во время ударов по Харькову. Чубенко сказал: "Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, предоставленная Северной Кореей".
- Кроме того, уже 9 января Джон Кирби заявил, что Кремль 6 января снова запустил по Украине несколько ракет, полученных от Северной Кореи.