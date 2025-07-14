Не просто оружие: о чем Лавров договаривался с КНДР и при чем здесь Китай

На днях в КНДР наведался так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров. На этот раз он заменил постоянного гостя в Северной Корее – Сергея Шойгу.

Визит, безусловно, не был связан только с открытием курорта Вонсан, где и приняли Лаврова. Глава российского МИД приехал "по железо" и не только, рассказал журналист и ведущий 24 Канала журналист Роман Цимбалюк.

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Для чего Лавров поехал в Китай?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля посетил Северную Корею. Там он встретился со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, а затем с диктатором Ким Чен Ыном. Интересно, что в КНДР поехала и представительница российского МИД Мария Захарова.

Ранее на переговоры к Ким Чен Ыну ездил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, однако на этот раз его в делегации не было.

Они могут договариваться об обмене военными технологиями. Уже в СМИ говорилось, что Россия может передать им технологию "Шахедов". В конце там все сводится к "железу" и продолжению войны,

– отметил Роман Цимбалюк.

Не исключено, что россияне ездили договариваться за поставку новых партии снарядов или другого оружия в Россию. Северная Корея вообще не скрывает, что поставляет Москве оружие, в противовес тому же Китаю, который до сих пор убеждает мир, что ничего подобного России не предоставлял.

Однако Пекин не просто посылал и посылает в Россию товары двойного назначения и необходимую электронику, но и может курировать ее сотрудничеством с КНДР.

"Не думаю, что Китай просто наблюдает. Я солидарен с мнением, что без согласия Пекина КНДР не пошла бы на отправку боеприпасов и баллистики в Россию", – отметил Цимбалюк.

Добавим также, что по итогам встречи страны подписали план обменов МИД между Россией и КНДР на 2026 – 2027 годы. Министр иностранных дел Северной Кореи также заверила Лаврова в твердой поддержке всех целей так называемой "сво". Впоследствии это подтвердил и сам Ким Чен Ын, выразив готовность безусловно поддерживать любые действия Владимира Путина для "решения конфликта".