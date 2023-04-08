Может нести ядерное вооружение: в Северной Корее опробовали подводный беспилотник
Источник:Reuters
В конце марта в КНДР заявили об испытаниях подводного БПЛА. Недавно пробный запуск беспилотника произошел.
Добавим, что это уже не первое испытание таких БПЛА. Две недели назад северокорейский беспилотник "Хаиль-1" находился под водой более 59 часов и взорвал неядерный заряд в водах у восточного побережья.
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Что хочет продемонстрировать КНДР
На этой неделе КНДР опробовала еще один вид беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие – "Хаиль-2" (в переводе с корейского означает "цунами").
В ходе испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.
По предварительной информации, эти боевые беспилотники предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.
Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.
Поставляет ли КНДР боеприпасы в Россию: что известно
- О снабжении оружием в Россию из Северной Кореи заговорили еще в 2022 году. В ноябре США обвинили КНДР в том, что она тайно снабжает Россией значительное количество артиллерийских снарядов.
- Также в Штатах сообщили, что страна-агрессорка скрывает эти поставки, хотя использует боеприпасы в войне.
- Согласно расследованию, боеприпасы поставляются с помощью третьих стран. Сначала их отправляют в страны Ближнего Востока или Северной Африки, а затем в оккупанты. В декабре 2022 года высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнера" получило оружие из Северной Кореи.
- КНДР все возразила, назвав это "клеветой". При этом сестра Ким Чен Инна сказала, что Северная Корея будет стоять с Россией в одном окопе в войне против США.
- В январе 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, Северная Корея поставляет России снаряды и даже ракеты.