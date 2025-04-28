КНДР признала участие в войне против Украины: в МИД уже отреагировали
- КНДР официально признала участие своих войск в войне против Украины в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
- МИД Украины заявило о необходимости усиления международных санкций против России и КНДР и подчеркнуло, что сотрудничество этих стран угрожает безопасности.
В КНДР впервые официально признали участие своих войск в войне против Украины. В ответ в Министерстве иностранных дел заявили, что международное сообщество должно усилить санкции против России и Северной Кореи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.
Читайте также В России впервые официально показали военных КНДР, которые участвуют в войне
В МИД отреагировали на заявления КНДР
Георгий Тихий заявил, что признание участия северокорейских войск в боях против Украины было "очень показательным", ведь ранее власти России и КНДР это отрицали.
Это еще раз подчеркивает, что обоим режимам – Путина и Ким Чен Ына – нельзя доверять. Их словам нельзя верить,
– подчеркнул представитель МИД.
Он добавил, что углубление военного сотрудничества России и КНДР является угрозой не только для Украины, но и Европы в целом и Индо-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова.
Георгий Тихий также рассказал, что когда Россия больше года назад начала использовать северокорейские баллистические ракеты, они были очень неточными. Однако теперь ситуация изменилась: все из-за того, что оккупанты испытывают их на Украине и делают более эффективными.
Украина призывает усилить международное давление на режимы в Москве и Пхеньяне.
Международное сообщество имеет больше инструментов, чтобы давить на эти режимы и не дать им доступа, например, к западным технологиям,
– добавил Тихий.
Напомним, 28 апреля Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила войска в поддержку России в войне против Украины. Отмечается, что отправка войск была осуществлена "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.