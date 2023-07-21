Атомный корабль США напугал КНДР: у Ким Чен Ина угрожают ядерным оружием

К берегам Южной Кореи прибыла первая за 42 года американская атомная субмарина с ядерными ракетами. И теперь Северная Корея угрожает применением ядерного оружия.

Традиционно непростые отношения между КНДР и Южной Кореей обострились на этой неделе. И причина тому – американская подводная лодка, прибывшая к берегам Южной Кореи.

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Северная Корея напомнила о ядерном законе

Прибытие американской субмарины нешуточно разозлило северных корейцев. Они ранее предупреждали, что переброски американской подводной лодки в регион может привести к серьезному конфликту.

Когда дело было сделано, и американская субмарина все же оказалась на месте назначения, в Северной Корее перешли к угрозам.

Они напомнили о своем новом законе, которым Северная Корея сама себе позволяет рассматривать размещение американских авианосцев, бомбардировщиков или ракетных подводных лодок в Южной Корее в качестве использования ею атомного оружия.

Ситуацию, в частности, прокомментировал Министр обороны страны Кан Сун Нама. В своем заявлении он обвинил Соединенные Штаты и Южную Корею в эскалации напряженности в регионе, одновременно критикуя первую встречу NCG.

Размещение стратегической атомной подводной лодки и других стратегических обьектов может подпадать под условия применения ядерного оружия, определенные в законе КНДР,

– сказал он.

В отчете KCNA, государственного СМИ КНДР, говорится, что "фаза военного столкновения на Корейском полуострове стала опасной реальностью".

Почему американская субмарина стала "яблоком раздора" между корейцами

18 июля в порт Пусана Южной Кореи впервые за 42 года вошла американская субмарина USS Kentucky. Она оснащена баллистическими ракетами класса "Огайо", способными нести ядерные боеголовки.

Помимо ракет Trident II (D5) с максимальной дальностью пуска свыше 6 тысяч км, на борту USS Kentucky установлены также торпеды MK-48.

В Белом доме объяснили, что таким образом стремятся продемонстрировать готовность защищать союзника и выполнить обязательства Вашингтонской декларации.

26 апреля 2023 года по результатам саммита президентов США и Республики Корея была подписана Вашингтонская декларация. Согласно ей США обязались защищать Южную Корею от всех возможных угроз.

Также масло в огонь подлила и встреча ядерной консультативной группы NCG Южной Кореи и США.

Напомним, что весной на саммите в Вашингтоне глава Южной Кореи Юн Сок Йоль и президент США Джо Байден договорились о создании группы NCG и о временном размещении некоторого количества ядерных средств в Южной Корее.

Тогда же было условлено об отправки в Южную Корею атомной подводной лодки ВМС США.

Позиция Южной Кореи

Между тем, в Министерстве национальной обороны Южной Кореи объясняют, что все действия, к которым они прибегают, так или иначе связаны с ядерной и ракетной угрозой со стороны Северной Кореи.

Собственно, и заседание NCG, и прибытие американской субмарины – лишь оборонительные меры против возможной агрессии соседки.

В ведомстве отметили, что Северной Корее не удастся запугать альянс Южной Кореи и США своими ядерными разработками и угрозами. Единственное чего сможет достичь страна – большей изоляции и трудностей.

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