Все силы – на завершение подготовки к войне: в ССО перевели новые записки солдата из КНДР

ССО перевели уже четвертую часть записок одного из солдат КНДР, которого уничтожили на Курщине. На этот раз стало известно, что Северная Корея отправляет своих военных в Россию, чтобы они получили боевой опыт и поддерживали боеготовность перед потенциальной войной.

В четвертой части "записок рядового Джонга" он признается, что готов выполнять задачи даже ценой собственной жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций. Однако часть информации из заметки не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена.

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Готовность на случай войны

В своей записной книжке рядовой отмечает, что важнейшим из фронтов является фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а главной задачей остается поддержка боеготовности.

"Все силы – на завершение подготовки к войне!" – такой боевой лозунг, вспоминает солдат из КНДР. Это кредо "следует высоко поднять на знамя вооруженным силам всех уровней". Гьонг Хонг Джонг убежден, что этого требует революция и современные обстоятельства.

Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил – готовность на случай войны,

– пишет он.

Его батальон должен не ограничиваться только словами, а действовать и вступать в бой сразу после получения приказа.

Цель, которой должен достичь каждый батальон в северокорейских вооруженных силах, – это подготовка универсальных подразделений, способных идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти. Джонг считает, что и есть "духом этого съезда”.

Четвертая записка Гьонг Хонг Джонга с Курщины / Фото ССО

С самого начала говорил, что цель Кима – опыт современной войны для использования его на Корейском полуострове, в том числе и для дроновых провокаций в приграничье с Южной Кореей для начала,

– написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее 24 Канал публиковал первую часть "записок рядового Джонга", где солдат поздравлял своего друга с днем рождения. Рядовой рассекретил свое местонахождение, хотя Россия до сих пор всячески скрывает присутствие войск КНДР на Курщине.

У второй части заметок речь шла о тактике по сбиванию дронов, в частности методы приманивания их "на живца". Инструкцию северокореец иллюстрирует подробными рисунками.

У третьей части заметок Джонг признается в своих ошибках перед партией и обещает искупить вину. Он рассказал, что является элитным бойцом – пообещал продемонстрировать всему миру "непобедимую храбрость и жертвенность" так называемых Красных Специальных Сил, или Красных командиров Ким Чен Ына.