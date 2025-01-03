У четвертій частині "записок рядового Джонга" він зізнається, що готовий виконувати задачі навіть ціною власного життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій. Проте частина інформації з нотатки не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена.

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Готовність на випадок війни

У своєму записнику рядовий зазначає, що найважливішим із фронтів є фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а головним завданням залишається підтримка боєготовності.

"Всі сили – на завершення підготовки до війни!" – таке бойове гасло, згадує солдат із КНДР. Це кредо "слід високо підняти на стяг збройним силам усіх рівнів". Гьонг Хонг Джонг переконаний, що цього вимагає революція і сучасні обставини.

Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил – готовність на випадок війни,

– пише він.

Його батальйон повинен не обмежуватися лише словами, а діяти та вступати в бій одразу після отримання наказу.

Мета, якої мусить досягти кожен батальйон у північнокорейських збройних силах, – це підготовка універсальних підрозділів, здатних ідеально виконати будь-яке завдання навіть ціною смерті. Джонг вважає, що і є "духом цього з'їзду”.

Четверта записка Гьонг Хонг Джонга з Курщини / Фото ССО

Від самого початку казав, що мета Кіма – досвід сучасної війни для використання його на Корейському півострові, зокрема і для дронових провокацій в прикордонні з Південною Кореєю для початку,

– написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Раніше 24 Канал публікував першу частину "записок рядового Джонга", де солдат вітав свого друга з днем народження. Рядовий розсекретив своє місцеперебування, хоча Росія досі всіляко приховує присутність військ КНДР на Курщині.

У другій частині нотаток йшлося про тактику зі збиття дронів, зокрема методи приманювання їх "на живця". Інструкцію північнокореєць ілюструє детальними малюнками.

У третій частині нотаток Джонг зізнається у своїх помилках перед партією та обіцяє спокутувати провину. Він розповів, що є елітним бійцем – пообіцяв продемонструвати всьому світу "непереможну хоробрість і жертовність" так званих Червоних Спеціальних Сил, або ж Червоних командирів Кім Чен Ина.