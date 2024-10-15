Войска КНДР в Украине: у Путина есть хитрый план, как их использовать

Ряд зарубежных СМИ сообщил, что войска КНДР уже готовятся к отправке на фронт в Украине. Угрозу со стороны КНДР не стоит игнорировать не только Украине, но и всему миру.

Военные из Северной Кореи уже до конца года могут воевать против Украины. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие задачи они могут выполнять и как их появление Путин использует не только против Украины.

К теме Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Поэтапная вовлеченность КНДР в войну

В СМИ появилась информация, что Россия формирует батальон из граждан КНДР на базе бурятской бригады. Приблизительное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек. По другим данным, офицеры КНДР как "советники" уже находятся на оккупированных украинских территориях. Сама Северная Корея в этом заинтересована.

Сейчас уровень военного сотрудничества России и КНДР на очень высоком уровне. Северная Корея фактически спасла Россию, когда ей была нужна серьезная помощь. Это взаимно, потому что так же и Северная Корея заинтересована в перенимании опыта, обучении и тому подобное. Они очень хотят научиться и Россия этому способствует,

– отметил Александр Мусиенко.

Напомним, что Владимир Путин выпросил у северокорейского диктатора Ким Чен Ына артиллерийские боеприпасы еще в сентябре 2023 года. Это позволило России поддерживать плотность артиллерийского огня. С начала 2024 года наладился и процесс поставки баллистических ракет из КНДР в Россию. Впоследствии стало известно, что Северная Корея отправляет своих инструкторов и офицеров в Украину для перенимания опыта.

"Следующим этапом, о чем предупреждает разведка и президент Украины, может стать фактическое участие Северной Кореи в войне через отправку своих военных. Информации о том, какие это будут войска и какие задачи они будут выполнять, пока немного. Но риски очень высокие", – отметил военный эксперт.

По мнению Мусиенко, в начале это не будут большие группы войск, а малые, которых будут привлекать к выполнению тех или иных задач. В конце концов, неизвестно, сколько своих людей готов отдать Ким Чен Ын, особенно, если россияне будут бросать их в привычные для себя "мясные штурмы".

Интересно! Северокорейцы участвовали в различных зарубежных конфликтах. В частности, войска КНДР участвовали в войне во Вьетнаме как летчики. Пилотами они летали и на авиации египетских Военно-воздушных сил в войне 1973 года против Израиля. Несколько тысяч военных из Северной Кореи также отправляли в африканские страны. Однако все операции были идеологически обоснованными для северокорейских.

Путин начнет угрожать миру

Прежде чем войска КНДР окажутся на фронте, вероятно, к определенным показательным действиям прибегнет и Владимир Путин.

Для того чтобы привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях, Путин что-то объявит. Он скажет, что украинские войска находятся на Курщине, и не обойдет момент, чтобы не сказать, что если нужно, Россия имеет у кого просить помощи,

– подчеркнул Мусиенко.

Хотя, собственно, для Владимира Путина это на самом деле является слабой позицией. Ведь окажется, что самостоятельно Россия не может справиться с Украиной и привлекает к этому северокорейцев.

"Путин хочет сделать это еще и для того, чтобы показать следующее: если Запад не прекратит поддержку Украины, не будет давить на Киев в вопросе переговоров, то тогда это грозит мировым масштабным противостоянием. Путин будет привлекать к этому внимание", – заметил Мусиенко.

Происходить это действо будет на фоне выборов в Соединенных Штатах, где сейчас больше обращают внимание на внутренние, а не внешние проблемы.