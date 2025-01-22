"Леопарды", "Гепарды" и не только: в Украину заходит "оборонный гигант"

Компания KNDS Deutschland открыла совместное предприятие с одним из представителей оборонно-промышленного комплекса Украины. Оно будет специализироваться на ремонте и обслуживании немецкого вооружения, эксплуатируемого Вооруженными Силами Украины.

В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, какое влияние открытие этого предприятия будет иметь на обороноспособность Украины и какие виды немецкого вооружения будут ремонтировать и обслуживать в рамках деятельности нового совместного предприятия.

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Какие возможности открываются перед Украиной

KNDS Deutschland – это старое название для крайне известного предприятия KMW, которое создало танки "Леопард-1" и "Леопард-2", "Гепард", самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, колесную САУ RCH 155, а также огромное количество вооружения и военной техники, которые сейчас применяют Вооруженные Силы Украины.

Ранее, например, PzH 2000 везли в одну из стран Балтии или Германии. Можно просто представить этот логистический путь. Однако лучше, эффективнее и быстрее делать это в Украине, хотя бы учитывая логистику,

– отметил Катков.

По его словам, вопрос обслуживания и ремонта военной техники именно от KNDS Deutschland имеет более чем важное значение для Украины. В целом этот процесс называется заход западных оборонных гигантов в Украину, что на самом деле должно было происходить еще с 90-х годов.

Очень хорошо, что даже несмотря на войну, различные мировые гиганты по производству вооружения заходят в Украину и начинают работать,

– отметил главный редактор Defence Express.

К слову, первой компанией, зашедшей в Украину стала не KNDS Deutschland, а немецкий завод Rheinmetall. Кроме него, можно вспомнить о BAE Systems, General Dynamics. Напомним, что немецкая компания Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине, который планируют вскоре запустить.

По мнению Каткова, сейчас у украинского оборонно-промышленного комплекса нет других шансов на выживание нет других шансов для выживания, чем кооперация и объединение с западными оборонными гигантами.

Можно кричать, мол, сделаем все сами, а потом задавать вопрос, почему у нас нет производства собственных танков и баллистических ракет, почему Украина не производит зенитно-ракетные комплексы,

– добавил главный редактор Defence Express.

Он отметил, что в то время, когда Украина разоружалась, многие страны, в частности Польша, Турция, выпрашивали кооперацию с западными оборонными компаниями и сейчас имеют соответствующие результаты.