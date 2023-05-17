Князев – в изоляторе: прокуратура требует содержания под стражей, а защита все обжаловала

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев находится сейчас в изоляторе временного содержания. Теперь готовится заявление о предоставлении разрешения на его содержание под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк. В то же время Князев будет оставаться судьей Верховного Суда.

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Князев находится в изоляторе

По словам Постолюка, сейчас Князев находится в изоляторе временного содержания, поскольку еще не закончились 72 часа с момента задержания, когда можно удерживать без решения суда.

Сейчас прокуроры готовят в Высший совет правосудия заявление, чтобы получить разрешение на содержание Князева под стражей.

После этого САП направит в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании Князеву меры пресечения.

Защита Князева обжаловала его задержание

Князев будет оставаться судьей Верховного Суда. Уволить его имеет право Высший совет правосудия.

Как стало известно, Князева доставили в Высший антикоррупционный суд, где будет рассматриваться жалоба о его задержании.

Экс-председателя Верховного Суда доставили в суд, пока ждем начала заседания,

– заявили в суде.

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