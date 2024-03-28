Порошенко должен исключить Княжицкого из фракции "ЕС" после его встреч с фсбшником Сивковичем
Источник:Петр Олещук
Петр Порошенко должен исключить из фракции "ЕС" нардепа Николая Княжицкого. Более того, правоохранители должны открыть производство за его встречи с агентом ФСБ Владимиром Сивковичем во время войны.
Если этого не произойдет, вопросы возникнут уже к самому Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Петр Олещук, комментируя появление в медиа совместных фото народного депутата от "Евросолидарности" Николая Княжицкого и агента ФСБ Владимира Сивковича.
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За нардепа-кума фсбшника должны взяться правоохранители
Учитывая, что статус нардепа позволяет иметь доступ к информации, составляющей государственный вес, было бы вполне логичным особенно во время войны с Россией, правоохранителям заняться нардепом-кумом эфэсбэшника, а Порошенко исключить его из фракции. Конечно, если у них нет общих интересов,
– отмечает эксперт.
В то же время он не исключает наличие таких интересов, учитывая, что сотрудничеству нардепов от Порошенко с фсбшниками предшествовала торговля с Россией, бизнес с ОРДЛО, совместные дела с Медведчуком и общие политические интересы с Путиным.
Своим заявлением политический эксперт Олещук отреагировал на фото встреч нардепа от фракции "ЕС" Николая Княжицкого с подозреваемым за госизмену Владимиром Сивковичем в Турции и Австрии уже после начала российско-украинской войны.
Сивкович был известным бывшим КГБистом и действующим представителем ФСБ и на момент встреч с Княжицким уже ходил под госизменой и находился в России. Вряд ли его кум Николай Княжицкий этого не знал. Более того, Княжицкий еще с начала 2000-х работал помощником Сивковича, который потом готовил сотни ипсошных операций, разгон Майдана, сети "кротов" в Украине и многое другое. Несмотря на это, у Сивковича и Княжицкого были общие дела, они были соучредителями общественных организаций и вместе влияли на украинскую политику,
– отмечает Олещук.
Политолог также обратил внимание на место встреч соратника Порошенко и фсбшника Сивковича: Турция и Австрия. Турция – нейтральная площадка для встреч российских шпионов с их агентурой. Зато Австрия известна своим запретом на экстрадицию.
В сети показали фото со встречи Княжицкого и Сивковича / Фото из фейсбука Олещука
В сети показали фото со встречи Княжицкого и Сивковича / Фото из фейсбука Олещука
Встречи Княжицкого и Сивковича
- Как известно, вчера, 27 марта, в медиа появилась информация о том, что член фракции Порошенко нардеп Николай Княжицкий продолжает поддерживать тесные связи с госизменником и фсбшником Владимиром Сивковичем. Последний в 2014 году сбежал в Россию, где работает на российские спецслужбы.
- Согласно информации, Княжицкий и Сивкович продолжили общаться даже после аннексии Крыма Россией, Иловайского котла и всех зверств России в Украине.
- Так, нардеп в 2017 году встречался вместе с предателем на курорте в Турции, а затем (по меньшей мере в 2018 – 2019 годах) – в Израиле и Австрии.