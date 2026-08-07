Ко Дню Ялты: спецназовцы ГУР провели морской парад у побережья Крыма

Накануне Дня города Ялты, находящейся под российской оккупацией, украинская разведка провела морской парад дронов. Они прошли у южного побережья временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Операция ГУР возле Ялты

В разведке рассказали, что операторы спецподразделения Group 13 провели парад боевых морских платформ Magura возле Ялты. Состоялся он 7 августа, в канун Дня города Ялта.

Операция стала символическим возобновлением традиции, которая существовала в свободном городе на побережье Черного моря. Речь идет о праздничном выходе украинских военных кораблей и судов у городской набережной.

Парад от ГУР на побережье Ялты: смотрите видео

Парад в Ялте от мастеров Group-13 – очередное напоминание российским оккупантам, что Крым – это Украина!

– добавили защитники.

Напомним, в Ялте объявляли режим беспилотной опасности и просили людей покинуть открытые участки. Очевидцы утверждали, что морские безэкипажные катера якобы атаковали порт. В сети публиковали кадры с пожаром в результате взрывов.