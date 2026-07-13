Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" 13 июля.

Что сказал Зеленский о следующей встрече "коалиции желающих"?

Президент поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что совместными усилиями всего за 12 месяцев участники коалиции смогут создать недорогую и эффективную противоракетную систему, которая будет защищать Европу и весь мир.

Зеленский также подчеркнул важность усиления давления на Россию, в том числе санкционного, чтобы ускорить окончание войны.

Важно, что мы договорились провести нашу следующую встречу "коалиции желающих" в Украине,

– подытожил украинский лидер.

Напомним, 13 июля встреча "коалиции желающих" состоялась в Париже. Владимир Зеленский присутствовал на ней лично вместе с лидерами Франции, Великобритании и Германии.

На встрече стало известно, что Украина получит истребители Rafale уже в 2028–2029 годах. Лидеры также обсудили усиление противовоздушной обороны.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Украина получит лицензии на производство ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, кассетных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Это укрепит позиции украинской ПВО, а также возможности военных на фронте.