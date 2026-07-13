Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після зустрічі після засідання "коаліції охочих" 13 липня.

Що сказав Зеленський про наступну зустріч "коаліції охочих"?

Президент подякував партнерам за підтримку та зазначив, що спільними зусиллями всього за 12 місяців спільними зусиллями учасники коаліції зможуть зробити недорогу та ефективну антибалістичну систему, яка буде захищати Європу та весь світ.

Зеленський також наголосив на важливості посилення тиску на Росію, у тому числі санкційного, щоб прискорити завершення війні.

Важливо, що на нашу наступну зустріч "коаліції охочих" ми домовились провести в Україні,

– резюмував український лідер.

Нагадаємо, 13 липня зустріч "коаліції охочих" відбулася у Парижі. Володимир Зеленський був особисто присутній, разом із лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини.

На зустрічі стало відомо, що Україна отримає винищувачі Rafale вже у 2028 – 2029 роках. Лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони.

Окрім того, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБів AASM Hammer, крилатих ракет SCALP. Це посилить позиції української ППО, а також можливості військових на фронті.