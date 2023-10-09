Россия восстановит армию раньше, чем думают, – министр обороны Эстонии о мобилизации врага

Российское войско несет колоссальные потери в войне против Украины. По прогнозам, на восстановление врагу понадобится 10 лет. Но министр обороны Эстонии не столь оптимистичен.

Прежде всего, он отметил, что Россия после проведения своей мобилизации не останавливалась. Следовательно, говорить о каких-то первых, вторых или третьих волнах в разведке Эстонии не могут.

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В России мобилизация проходит постоянно

Это перманентный процесс. И когда я смотрю на потери россиян, когда я смотрю на цифры, которые есть в настоящее время на поле боя, то мы все понимаем, что Россия достаточно успешно проводит эту мобилизацию,

– подчеркивает Ханно Певкур.

По словам Певкура, не имеет значения, идет ли речь о добровольной мобилизации или о принудительной. Как бы там ни было, России удалось привести на поле боя много новых мужчин и, возможно, женщин.

Он добавил, что не стоит ориентироваться на цифры мобилизации. Следует смотреть на то, что сейчас на территории Украины находится около 400 тысяч солдат из России, и это огромное количество.

Его спросили о крупнейшем военном бюджете, утвержденном Россией. На что министр обороны Эстонии отметил, что в стране-агрессоре не очень хорошо заботятся о подсчете. В то же время такие расходы свидетельствуют о том, что:

враг готовится к продолжительной войне;

он стремится как можно быстрее восстановить свою армию, в том числе оснащение войска.

И это именно тот месседж, о котором мы все время говорили, что Россия восстановит свою армию раньше, чем все рассчитывают,

– подчеркнул он.

Его спросили о том, сколько времени может пойти на восстановление российского войска. Певкур заметил, что речь идет точно о менее чем 10 годах, хоть именно на эту цифру и рассчитывают многие.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет напомнить о них. Министр обороны Эстонии не зря говорил, что Россия не считается ни с потерями в живой силе, ни в технике. Данные Генштаба это подтверждают.

Потери врага растут