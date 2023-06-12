Когда бронирование освобождает мужчину от службы в армии: ответ адвоката
Адвокат рассказала, что бронирование распространяется только на военнообязанных. Именно для них оно является основанием для отсрочки.
Однако есть военнообязанные, которые могут потерять отсрочку. Адвокат Виктория Кравченко рассказала на своем ютуб-канале, в каких случаях бронирование не освобождает от военной службы, пишет 24 Канал.
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Когда бронирование не освобождает от службы
Адвокат объяснила, что отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военной службы во время мобилизации – это разные понятия, они основываются на положениях различных институтов военного права.
Бронирование касается только военнообязанных и является основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу,
– объяснила Кравченко.
То есть адвокат Виктория Кравченко объяснила:
- если мужчину забронировали еще тогда, когда он был военнообязанным, он сможет отказаться от службы;
- если же человек уже служит, то уволиться на основании бронирования он уже не может.
В каких случаях бронирование не освобождает от военной службы: смотрите видео
Кратко о бронировании военнообязанных
Постановление Кабмина от 27 января 2023 года № 76 утверждает порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Согласно постановлению, под бронирование подпадают военнообязанные, которые работают:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Однако бронирование может быть отменено в случае завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены, в случае утраты предприятием или организацией статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом. Подробнее основания потери бронирования читайте по ссылке.