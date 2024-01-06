Когда первая группа пилотов завершит обучение на F-16: в Воздушных силах назвали месяц
В Воздушных силах заявили, что три группы украинских пилотов проходят обучение в США, Британии и Дании. В этих трех странах, а также нескольких других готовят и наземный персонал.
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, когда должны завершить подготовку на F-16 все три группы украинских пилотов, передает 24 Канал.
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Когда будут готовы первые летчики
По словам военного, группа пилотов, которая учится в Британии, это выпускники 2023 года. Там будет продолжаться подготовка до 2 лет.
Другая группа обучается в США. В Пентагоне сказали, что обучение будет до конца 2024 года. Возможно, кого подготовят быстрее, поскольку там действует индивидуальная программа подготовки.
В Дании – передовая группа, которую отправили раньше. Там учения уже продолжаются. Пилоты совершают полеты на F-16 с инструкторами. Они раньше начали, раньше и закончат.
И истребители и пилоты оттуда придут быстрее всего, мы рассчитываем на весну,
– подчеркнул Игнат.
Передача F-16 и обучение пилотов: последние новости
- В Пентагоне сделали заявление о сроках обучения украинских летчиков на F-16 в США. В ведомстве заявили, что оно завершится к концу 2024 года. В зависимости от уровня навыков пилотов обучение может длиться от пяти до восьми месяцев.
- Издание Berlingske со ссылкой на минобороны Дании заявило, что страна задерживает передачу истребителей Украине из-за невыполнения ряда условий, необходимых для этого. Отмечается, что якобы Дания должна передать первые шесть истребителей к началу Нового года.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию и отметил, что последний срок передачи первых самолетов, который называли датские союзники, – это весна 2024 года. Передавать F-16 раньше, до конца 2023 года, не имело смысла, потому что летчики еще проходят обучение.