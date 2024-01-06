Когда первая группа пилотов завершит обучение на F-16: в Воздушных силах назвали месяц

В Воздушных силах заявили, что три группы украинских пилотов проходят обучение в США, Британии и Дании. В этих трех странах, а также нескольких других готовят и наземный персонал.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, когда должны завершить подготовку на F-16 все три группы украинских пилотов, передает 24 Канал.

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Когда будут готовы первые летчики

По словам военного, группа пилотов, которая учится в Британии, это выпускники 2023 года. Там будет продолжаться подготовка до 2 лет.

Другая группа обучается в США. В Пентагоне сказали, что обучение будет до конца 2024 года. Возможно, кого подготовят быстрее, поскольку там действует индивидуальная программа подготовки.

В Дании – передовая группа, которую отправили раньше. Там учения уже продолжаются. Пилоты совершают полеты на F-16 с инструкторами. Они раньше начали, раньше и закончат.

И истребители и пилоты оттуда придут быстрее всего, мы рассчитываем на весну,

– подчеркнул Игнат.

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