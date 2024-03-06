Когда будет эффект от взрывов в России: военный эксперт назвал важное условие

Россияне пережили "хлопковую" ночь с 5 на 6 марта. Однако удары по России должны масштабироваться.

Военный эксперт Петр Черник высказал свое мнение 24 Каналу мнение, что в стратегическом плане точечные "уколы" пока ничего не значат, но положительная тенденция сохраняется, просто надо увеличивать количество таких ударов. В частности, в российской Туве произошел взрыв на тамошней ТЭЦ.

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Удар по горно-обогатительному комбинату

Черник рассказал, если на горно-обогатительном комбинате горит топливо, то это не очень хорошо для нас. Если бы попали в цех, то это было бы значительно эффективнее. Такие удары нужно масштабировать. Впрочем, даже то, что есть, наносит России колоссальный экономический ущерб.

Я очень люблю исторические параллели, должен напомнить, что нацистская Германия потерпела крах только тогда, когда британско-американские бомбардировщики задели их перерабатывающую промышленность, так называемый синтетический бензин,

– отметил военный эксперт.

"Хлопок" на ТЭЦ в Туве

По его словам, никакого стратегического значения "хлопок" на ТЭЦ в Туве не имеет. В России должно гореть все. Начиная от энергетической инфраструктуры и до железной дороги. Уничтожение железнодорожной инфраструктуры является важным фактором для фронта.

"В первую очередь сами электротяги. Полноценно строить их Россия не может. Санкции они научились обходить, но есть некоторые категории товаров, которые они купить не могут. В частности, электрические или дизельные двигатели, действительно, приобрести им очень сложно", – заметил Черник.

Уничтожение железных дорог

Как он отметил, очень необходима так называемая "рельсовая" война. Опять вспоминая историю Второй мировой войны, в частности, Курскую дугу. Там удалось вывести из строя очень много эшелонов. Впрочем, в этом было задействовано 25 тысяч партизан.

Масштаб этого явления будет иметь значение. То, что происходят эти точечные уколы – это прекрасно. Однако они в стратегическом смысле не подрывают тот уклад сетей железных дорог, которые есть в России. Она по площади железных дорог, особенно на своей европейской столице, входит в число стран, во главе мира,

– подчеркнул военный эксперт.

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