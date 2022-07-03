Мусиенко назвал месяц, когда может быть "пауза" в войне
Ситуация на фронте будет сейчас зависеть от того, насколько изможденной выйдет российская армия из-под боев под Лисичанском.
А также от того, насколько вражеским войскам удастся нанести удары в направлении Славянска. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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От чего зависит "пауза" в войне
По его словам, потом россияне вынуждены будут перегруппироваться. Все потому, если наши подразделения отходят до Северска, агрессору нужно будет усиливать ту группу войск, которая находится возле Ямпеля, откуда они и развивали наступление.
Также это зависит от того, как будут продолжаться бои за Луганскую область.
Кроме того, влияет и тот фактор, насколько уничтожат склады с боеприпасами во временно оккупированных территориях и командные пункты. Это внесет коррективы во вражескую логистику – произойдет серьезный сбой.
Поэтому это может произойти ("пауза" в войне – 24 канал) где-то на август месяц 2022 года,
– считает Мусиенко.
Однако все зависит от динамики событий.
Назвали месяц, когда может произойти "пауза" в войне: смотрите видео
Враг закрепляется в Лисичанске: главное
- В Генштабе подтвердили, что россияне действительно закрепляются в Лисичанске. Также враг вел наступление возле Белогоровки, но вынужден был отойти.
- Россияне уже сообщали о якобы "взятии" Лисичанска, однако в Нацгвардии это опровергли.
- По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, именно в Лисичанске сейчас – главный "театр боевых действий" на Востоке.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне бросили на Лисичанск, наверное, все силы и атакуют город с непонятной жестокой тактикой.