Когда в Украину снова придет похолодание

На прошлой неделе в Украину вернулось тепло. Кое-где температура уже превысила +25 градусов. Впрочем, стабильного потепления еще не будет. Вскоре снова придет похолодание.

Когда снова снизится температура, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Узнайте также Будут ли заморозки в мае

Похолодание в Украине

В ближайшие дни погода еще порадует украинцев теплом. Так, по прогнозу синоптиков, 23 – 24 апреля ночью +8 – +14 градусов, днем даже до +21 – +26 градусов. Несколько прохладнее на Западе и побережье морей, – +16 – +22 градуса. В пятницу, 25 апреля, в большинстве областей +19 – +23.

Похолодание ожидается уже на выходных. Наталья Птуха рассказывала, что сейчас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот начиная с 26 апреля, уже процессы меняются на северо-западные снова.

Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть теперь,

– отметила синоптик.

Объяснила, то есть если 24 апреля еще будет +20 – +26 градусов, то дальше местами уже может быть только +10 – +15 градусов. Кстати, ночные заморозки пока не ожидаются.

Пока еще не прогнозируем, но будем наблюдать. Пока эти процессы будут больше с облачностью и осадками. Поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть,

– отметила Наталья Птуха.

Обратите внимание Дожди накроют всю Украину: когда и как долго будут, или ждать сильных ливней и гроз

Похолодание в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заморозки и снег в апреле