США готовятся отправить Украине артиллерию и ПВО: в Politico рассказали, когда это произойдет

Министерство обороны США готовится быстро отправить в Украину артиллерию и системы противовоздушной обороны. Об этом 19 апреля рассказали несколько американских чиновников.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на представителя ведомства уже отмечал, что Пентагон планирует выделить новую помощь для Украины, как только Конгресс США одобрит законопроект о помощи нашему государству. Это может случиться в ближайшее время.

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"Готовы действовать быстро"

Politico сообщает, что оборонное ведомство Соединенных Штатов готовится к быстрому утверждению пакета помощи Украине, несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена пока не приняла решение о том, насколько большим будет транш и какое вооружение он будет предусматривать.

Однако, как рассказали некоторые американские чиновники в условиях анонимности, пакет помощи для нашего государства может быстро пройти "бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом".

Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту,

– уверяет один из американских чиновников.

Чиновник также отметил, что сейчас значительную часть американского оружия размещено на складах по всей территории Европы. Это может сыграть ключевую роль в быстрой транспортировке его на территорию Украины.

В частности, представитель Пентагона Патрик Райдер сказал журналистам, что США имеют "очень мощную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства".

Мы, безусловно, понимаем и ценим срочность и готовы действовать быстро,

– добавил он.

Издание отмечает, что помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявляла, что США начнет быстрое перемещение боеприпасов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, как только Конгресс окончательно одобрит эту помощь.

Что входит в пакет помощи для Украины, который могут принять в США