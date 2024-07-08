Когда Россия может повторить массированный удар: Свитан назвал приблизительные сроки

Россиянам необходимо определенное время на подготовку к массированным ударам. В частности, этого требует использование определенных видов ракет. В то же время с накоплением оружия у России проблем нет.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, сколько времени нужно для повторения массированного удара вроде того, который состоялся 8 июля.

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Когда может быть следующий массированный обстрел

Россия нанесла очередной циничный массированный удар по Украине. Под атакой врага оказался Киев, Днепр, Кривой Рог и Покровск. Всего по украинским городам 8 июля россияне выпустили 38 ракет различных типов.

С накоплением ракет у россиян нет никаких проблем, их хватает по каждой позиции. Когда могут нанести повторный удар зависит от того, как россияне готовили этот. Если они готовили тандемный удар сразу, то есть расписывали цели на вторую волну, например, сегодня ночью или завтра, то его могут нанести. Потому что это уже запланированный удар, есть ракеты, они просто ждут своего часа,

– объяснил Роман Свитан.

Например, подобные атаки были на Новый год – россияне наносили один удар за другим. Впрочем, чтобы подготовиться к такому масштабному удару заново, россиянам нужно несколько больше времени.

"Для подготовки и выполнения такого же масштабного удара нужна неделя. Но я все же считаю, что это тандемный удар, поэтому большее количество ракет готово на ближайшие несколько дней. Однако Путин может отменить продолжение этих террористических атак из-за определенных условий", – добавил военный эксперт.

В частности, на это могут повлиять результаты Вашингтонского саммита НАТО, который будет проходить с 9 по 11 июля. Террористические атаки России только подталкивать международное сообщество к решительным шагам для противодействия стране-агрессору.

Сколько времени занимает подготовка к запуску ракет

Стоит отметить, что некоторые виды ракет оккупанты могут использовать для атак без предварительного накопления. Например, это могут быть "Искандеры", которые Россия выпускает по координатам разведывательных дронов типа "Орлан". Кроме того, это также могут быть любые ракеты типа С-300/С-400.

На программирование других ракет, особенно уровня Х-22, нужна неделя времени. Такая же ситуация с Х-101 и Х-555 – на повторный полет надо готовиться еще и пилотам,

– отметил летчик-инструктор.

Зато быстрее проводится подготовка к запуску "Калибров". Фактически это уже готовые к использованию ракеты, что размещены в тубусах на кораблях или подводных лодках. Для них просто необходимо ввести координаты.