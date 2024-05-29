Когда будут боеприпасы по чешской инициативе: хронология 826 дня войны
Кремль не прекращает воевать в Украине, однако ВСУ мощно сдерживают врага и наносят ему потери в личном составе и технике. Также Киев поддерживают союзники.
Какова ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Издание The Telegraph написало, что Владимира Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне. Журналисты убеждают, ссылаясь на собственные источники, что среди стран, которые предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки при подготовке к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО, были США и Германия. На саммите НАТО в Вашингтоне 9 – 11 июля, по данным источников, близких к изданию, Украина не получит никаких предложений по продвижению своей заявки на членство в Альянсе. Чехия собрала более 1,6 миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что оружие должно поступить в Украину по графику. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня, Он пояснил, что Украина в рамках инициативы должна получить до конца года 500 тысяч снарядов. Генштаб ВСУ сообщил, что вечером 28 мая российские оккупационные войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. В частности, на Харьковском направлении ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. Продолжался бой в районе Волчанска – ВСУ активно противодействовали и наносили потери врагу.
Когда Украина получит снаряды по чешской инициативе
– сказал Шмыгаль.
Издание The Telegraph написало, что Владимира Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне.
Журналисты убеждают, ссылаясь на собственные источники, что среди стран, которые предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки при подготовке к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО, были США и Германия.
На саммите НАТО в Вашингтоне 9 – 11 июля, по данным источников, близких к изданию, Украина не получит никаких предложений по продвижению своей заявки на членство в Альянсе.
Чехия собрала более 1,6 миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что оружие должно поступить в Украину по графику.
Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня,
Он пояснил, что Украина в рамках инициативы должна получить до конца года 500 тысяч снарядов.
Генштаб ВСУ сообщил, что вечером 28 мая российские оккупационные войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта.
В частности, на Харьковском направлении ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. Продолжался бой в районе Волчанска – ВСУ активно противодействовали и наносили потери врагу.