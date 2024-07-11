Когда истребители F-16 прибудут в Украину: что говорят в Госдепе США

Истребители F-16 уже направляются в Украину, и они будут охранять украинское небо этим летом. Однако актуальным остается вопрос, когда именно это произойдет.

Заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит в интервью также прокомментировал "путь" истребителей в наше государство. У него спросили, есть ли какие-то временные рамки в этом вопросе.

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Когда в Украину прибудут F-16

Украина получила положительный сигнал во время саммита НАТО в Вашингтоне, который касается передачи ей истребителей F-16. Первые страны, которые предоставят эти самолеты станут Дания и Нидерланды. Сейчас F-16 уже направляются в Украину.

Из соображений безопасности мы не хотим разглашать, когда именно они прибудут, но они уже в пути. Пока мы с вами разговариваем, они на пути в Украину, и этим летом будут охранять украинское небо,

– ответил он.

Важно. Накануне Блинкен заявил, что первые истребители из Дании и Нидерландов "на пути в Украину". Также выступая на мероприятии в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, он анонсировал "мощный пакет" для Украины в течение нескольких следующих дней.

К слову, министр обороны Рустем Умеров сегодня подвел итоги работы украинской делегации на саммите НАТО в Вашингтоне. По его словам, Нидерланды выделили 300 миллионов евро на вооружение F-16 для Украины.