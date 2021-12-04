Когда идет разговор, что этой зимой нападет Россия, то я в это не верю, – Рыбачук

Олег Рыбачук говорит, что не верит в то, что зимой Россия нападет на Украину. Ведь этому, по мнению украинского политика, должна предшествовать работа "пятой колонны" на украинской территории. Именно об этом забывать не следует.

О том, как происходила Революция Достоинства и ее результатах, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады достоинства".

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Удалось сделать маргиналами политиков, что хотят союза с Россией

Рыбачук отметил, что именно Майдан позволил сделать маргиналами политиков, которые декларировали стремление союза с Россией. Ведь раньше украинские власти "должны были как-то заигрывать с Москвой."

Вот это все изменилось с войной, с оккупацией Крыма, с войной на Донбассе. Украинские военные когда-то не могли давить на гашетку, они не представляли себе этого. Все эти вещи прошли, преимущественно у большого количества украинцев в сознании Россия – это враг, желающий нашей политической смерти,

– объяснил Рыбачук.

Пророссийские политики полезны Путину

Сейчас политики, продвигающие пророссийскую карту, полезны Путину с организационной точки зрения. Они "помогают" создать внутренний беспорядок в стране.

Потому что сейчас, когда идет разговор, что этой зимой нападет Россия, я в это не верю. Это может быть только тогда, когда этому предшествует то, что было после студенческого Майдана, когда две тысячи "русо-туристо бритоголовых" приезжали и рвали украинские флаги. То есть, когда "пятая колонна" начинает работать здесь,

– сказал политик.

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Коротко о ситуации на границе Украины и России

Министр обороны Алексей Резников с трибуны парламента сообщил, что возле украинской границы собралось 94 тысячи российских военных.

По словам Резникова, нападение государства-агрессора – вероятно, однако не обязательно.

Напряжение возле границы станет одной из тем предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

В Госдепе говорят, что глава Белого дома заявит о намерении США защищать территориальную целостность Украины.

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