Помощь Украине от США: в Белом доме рассказали о встрече Байдена с руководством Конгресса

В Белом доме рассказали о том, как прошла встреча Джо Байдена с руководством Конгресса о помощи Украине. В частности, президент США обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира.

Также американский лидер отметил важность обеспечения Украины необходимыми ресурсами. Перед этим украинский нардеп Ярослав Железняк уверял, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил о помощи Украине, что "мы ближе, чем когда-либо".

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Что говорят в Белом доме о встрече с руководством Конгресса

В Белом доме рассказали, что Джо Байден ясно сказал о том, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.

Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США,

– объяснили в Белом доме.

Там заверили, что президент США дал понять, что они должны действовать сейчас, чтобы решить вызовы на границе. Более того, Джо Байден заверил, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.

"Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять полную дополнительную программу по национальной безопасности", – заверили в Белом доме.

Что этому предшествовало