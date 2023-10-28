Возможно, уже решили: какое решение по Лукашенко могут принять в Гааге

Александр Лукашенко может собираться поехать в Бразилию. Но существует большой риск того, что его арестуют, ведь эта страна ратифицировала Римский статут.

Международный уголовный суд, возможно, уже мог выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси. Такую версию в разговоре с 24 Каналом предположил представитель белорусской оппозиции Павел Латушко.

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Когда арестуют Лукашенко

Лукашенко очень нужно налаживать отношения с Бразилией. Ведь, по словам Павла Латушко, это основной лоббист и импортер белорусских калийных удобрений.

"Бразилия использует свой лоббинг в ООН. Потому что генсек ООН Антониу Гутерреш – португалец. А Бразилия и Португалия исторически связаны. Если Бразилия просит поддержку в Португалии, то она пытается ее осуществлять", – пояснил он.

Что касается поставок удобрений, то возникла угроза снятия санкций. Литва жестоко отреагировала на это и закрыла транзит через Балтийский порт. Такая ситуация серьезно сказывается на режиме Лукашенко, ведь российская портовая инфраструктура не может с этим справиться, а цена перевозки по железной дороге очень высока.

Павел Латушко о вероятном визите Лукашенко в Бразилию: смотреть видео

Поэтому Лукашенко крайне важно вернуть одно из главных стратегических направлений. Но ехать лично в Бразилию ему страшно. Бразилия ратифицировала Римский статут и должна арестовывать, в частности, Путина и всех, кто также имеет ордер от МКС. Напомним, что еще в сентябре этого года Европарламент призвал МКС выдать Лукашенко ордер за его преступления по делу с депортацией украинских детей.

Возможно, МКС уже и выдал ордер – мы этого не знаем. Суд имеет право не информировать публично о своих решениях. Поэтому, насколько мы близки – здесь сложно оценить. Мы уже передали первую часть материалов. Также мы передали материалы украинской стороне. Для нас важно вернуть украинских детей домой и остановить эти преступления,

– отметил представитель белорусской оппозиции.

Поэтому, возможно, Лукашенко захочет отправить в это турне премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

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