Міжнародний кримінальний суд, можливо, вже міг видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі. Таку версію у розмові з 24 Каналом припустив представник білоруської опозиції Павло Латушко.
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Коли заарештують Лукашенка
Лукашенку дуже треба налагоджувати відносини з Бразилією. Адже за словами Павла Латушка, це основний лобіст та імпортер білоруських калійних добрив.
"Бразилія використовує свій лобінг в ООН. Бо генсек ООН Антоніу Гутерреш – португалець. А Бразилія і Португалія історично пов'язані. Якщо Бразилія просить підтримку у Португалії, то вона намагається її здійснювати", – пояснив він.
Щодо постачання добрив, то постала загроза зняття санкцій. Литва жорстоко відреагувала на це і закрила транзит через Балтійський порт. Така ситуація серйозно б'є по режиму Лукашенка, адже російська портова інфраструктура не може з цим справитися, а ціна перевезення залізницею дуже висока.
Павло Латушко про ймовірний візит Лукашенка до Бразилії: дивитись відео
Тому Лукашенку вкрай важливо повернути один з головних стратегічних напрямків. Але їхати особисто до Бразилії йому страшно. Бразилія ратифікувала Римський статут і має арештовувати, зокрема, Путіна та усіх, хто також має ордер від МКС. Нагадаємо, що ще у вересні цього року Європарламент закликав МКС видати Лукашенку ордер за його злочини у справі з депортацією українських дітей.
Можливо, МКС уже й видав ордер – ми ж цього не знаємо. Суд має право не інформувати публічно про свої рішення. Тому наскільки ми близькі – тут складно оцінити. Ми вже передали першу частину матеріалів. Також ми передали матеріали українській стороні. Для нас важливо повернути українських дітей додому і зупинити ці злочини,
– відзначив представник білоруської опозиції.
Тому, можливо, Лукашенко захоче відправити у це "турне" прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка.
Політика Лукашенка: останні новини
- Лукашенко може підтримувати політичні зв'язки з Угорщиною, яка веде відверту антиукраїнську політику. У Білорусі складна економічна ситуація.
- Між Білоруссю та Росією можуть бути непрості відносини. ФСБ звинувачує свого союзника у нібито зриві постачання військової техніки, яку вже оплатили.
- Лукашенко став політичним вигнанцем, адже до Китаю на форму його не запросили. Таким чином Сі Цзіньпін може натякати на проблеми біля кордону з Польщею, де Білорусь влаштовує провокації.