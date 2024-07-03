Уходит целая эпоха: почему SpaceX Маска уберет с орбиты МКС и останется ли человеческая база в космосе
.
Орбитальный форпост человечества – Международная космическая станция (МКС) – на орбите уже 26 лет. Ее запустили в 1998 году США, Япония, Европейский Союз, Канада, Бразилия и Россия. В марте 2001 года последняя затопила свою космическую станцию "Мир" в Тихом океане.
Изначально планировалось, что МКС проработает на орбите до 2010 года. Позже срок ее работы несколько раз продлевался, в последний раз – до 2028 – 2030 годов. Это будут последние годы жизни МКС, ведь уже определено, как она сойдет с орбиты. Это произойдет с помощью компании SpaceX Илона Маска.
24 Канал рассказывает о том, как завершится удивительная история Международной космической станции и что будет после нее.
Завершение эпохи МКС
В конце июня 2024 года NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска для важной задачи – свести МКС с орбиты после окончания срока ее работы. Аэрокосмическая компания построит корабль, который сведет с орбиты 430-тонную орбитальную станцию и отправит ее в Тихий океан в начале 2030-х. Сумма контракта составляет около 843 миллиона долларов.
США и Россия возглавляют проект МКС, а Европа, Канада и Япония выполняют второстепенные роли. Все западные партнеры согласились финансировать станцию до 2030 года, Россия же планирует участвовать только до 2028 года.
К теме NASA нашло выход: известно, кто сведет МКС с орбиты, когда придет время
Выбор аппарата США для сведения с орбиты для Международной космической станции поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения работы станции. Это решение также поддерживает планы NASA относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использовать космическое пространство вблизи Земли,
– говорится в заявлении Кена Бауэрсокса, директора по космическим операциям агентства.
До этого в NASA изучали различные варианты завершения эксплуатации станции. Среди них такие:
- разборка МКС и использование новых компонентов в следующей станции;
- передача МКС в коммерческую эксплуатацию.
Но реализации этих вариантов помешали юридические сложности и стоимость.
МКС от 1998 года до современности / Архивные фото NASA
Ни NASA, ни SpaceX не обнародовали подробностей конструкции "буксира", который должен свести МКС с орбиты. Для того чтобы сделать это со станцией размером с футбольное поле, ему понадобится большая мощность. В то же время размеры станции означают, что часть ее составляющих не сгорит в атмосфере и упадет в океан.
Космические аппараты заканчивают свой путь в точке Немо в Тихом океане, названной в честь героя книги Жюля Верна "20 000 лье под водой". Она расположена более чем в 2 500 километрах от ближайшей суши.
В NASA надеются, что еще до сведения с орбиты МКС частные компании запустят собственные космические станции. Космические агентства же сфокусируются на станции Gateway, что будет вращаться вокруг Луны.Собственная космическая станция есть и у Китая – это "Тяньгун" ("Небесный дворец"), функционирующая с апреля 2021 года.
Роскосмос также имеет планы на построение станции РОСС или РОС ("Российская орбитальная станция") до 2028 года, однако имеет ли на самом деле страна-агрессор ресурсы на это – большой вопрос.
Gateway возле Луны
Следующая масштабная международная программа NASA – это Gateway, первая в истории человечества космическая станция на лунной орбите. Она станет важной частью лунной программы "Артемида". Gateway поможет NASA и ее партнерам проверить технологии и возможности, необходимые для длительного присутствия человека в далеком космосе, и наметить путь для первых миссий человека на Марс.
Что такое "Артемида"С октября по декабрь 2022 года в рамках первой миссии "Артемиды" беспилотный корабль "Орион", запущенный ракетой Space Launch System, облетел Луну, чтобы подготовить путь для будущих астронавтов. После первой миссии в 2022 году NASA планировало в 2024-м запустить пилотируемую миссию вокруг Луны, а дальше – пилотируемую миссию с посадкой на спутник Земли. В январе 2024-го стало понятно, что агентство не успевает, и миссию "Артемида-2" перенесли на сентябрь 2025 года, чтобы справиться с трудностями с разработками и операциями.
В рамках проекта "Артемида" планируется высадка на Луну первой женщины и первого человека с другим цветом кожи. До этого лунными астронавтами были только мужчины американского происхождения.
Gateway вблизи Луны / Визуализация NASA
В проекте Gateway участвуют такие космические агентства:
- Канадское космическое агентство работает над роботизированной рукой Canadarm3 следующего поколения и расширенными роботизированными интерфейсами для размещения полезной нагрузки на Gateway;
- Европейское космическое агентство работает над Lunar I-Hab, одним из двух жилых модулей, где будет проживать и работать экипаж "Артемиды", и над модулем Lunar View для логистики и наблюдений за Землей, Луной и космосом;
- Японское агентство аэрокосмических исследований работает над критически важными компонентами модуля Lunar I-Hab и батареями питания;
- Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (ОАЭ) создаст шлюз для Gateway.
Читайте также Когда люди вернутся на Луну: что известно об амбициозной миссии NASA "Артемида"
В миссиях "Артемида" на Gateway будут летать астронавты из Канады, Европы, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Первые компоненты Gateway запустят на лунную орбиту на ракете SpaceX Falcon Heavy не ранее 2025 года, а сборка станции на лунной орбите начнется после старта миссии "Артемида IV" не ранее сентября 2028 года.
Что дальше: частные космические станции
Сейчас в NASA сосредоточены на бесшовном переходе к будущим частным станциям на низкой околоземной орбите. Для этого управление научно-технической политики Белого дома в марте 2023 года выпустило стратегию, которая очерчивает план действий. Основная цель заключается в том, чтобы США лидировали на коммерческом рынке исследования низкой околоземной орбиты, что позволит NASA поддерживать "бесперебойное присутствие США" там.
Среди компаний, которые готовы построить частную космическую станцию – американские Northrop Grumman, Axiom Space, Nanoracks и Sierra Space. В NASA стремятся, чтобы по крайней мере одна из них построила действующий орбитальный форпорт до того, как МКС прекратит работу. Само космическое агентство готово помогать частным компаниям в создании и эксплуатации космических станций, учитывая свой более 20-летний опыт.
Читайте также Старый российский спутник распался на орбите, угрожая жизни астронавтов на МКС
Есть и игроки из-за пределов Америки. Европейский Airbus планирует запустить преемницу МКС, Starlab. Для этого Airbus создала международное совместное предприятие Starlab Space LLC вместе с американской компанией Voyager Space и японской корпорацией Mitsubishi.
Центром Starlab станет многоцелевой орбитальный модуль Airbus LOOP с несколькими палубами и оранжереей. Станция будет рассчитана на экипаж из четырех человек, но временно сможет размещать до восьми астронавтов в периоды ротации экипажа. Срок службы Starlab будет составлять 30 лет.
Starlab будет построена до вывода из эксплуатации МКС, на ней можно будет проводить более 400 экспериментов или технических исследований в год. В отличие от МКС, Starlab не надо будет составлять из отдельных модулей, ее можно будет вывести на орбиту на SpaceX Starship.