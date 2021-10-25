Когда может состояться отставка главы Минобороны: в "Слуге народа" назвали сроки

Министр обороны Андрей Таран, скорее всего, таки покинет свой пост в правительстве Дениса Шмыгаля. В "Слуге народа" говорят, что, вероятно, это произойдет уже на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщил нардеп от монобольшинства Павел Фролов в эфире одного из украинских телеканалов.

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Замена может состояться на следующей пленарной неделе

У нас уже есть заявление министра экологии. Относительно министра обороны – здесь скорее всего произойдет замена, вероятнее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм,

– пояснил политик.

Фролов отметил, что кандидатов в правительство не хватает, в частности, уже есть несколько претендентов на пост министра экологии и на другие в будущем вакантные места в Кабмине.

Президент уже согласовал кандидатуру нового министра обороны, – СМИ

Отметим, что накануне главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Еще одна кандидатура, которую рассматривали, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Больше об этом здесь Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны – Алексея Резникова, – СМИ