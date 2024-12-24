Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявлял об "уникальной и современной" разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Однако Defense Express удалось опровергнуть эти сообщения.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что ракету в России разработали почти 10 лет назад, а само черчение началось еще раньше. Кроме того, страна-агрессор ее изготовлением в очередной раз нарушила договор, который имела в то время с США.

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Когда Россия начала разрабатывать "Орешник"

Аналитики получили фото одной из деталей ракеты "Орешник", что стало первым результатом оценки обломков ракеты, которая нанесла удар по Днепру 21 ноября.

На этой детали специалисты нашли название, серийный номер и дату производства межконтинентальной баллистической ракеты.

Датирована она апрелем 2017 года. Маркировка указывает, что изготовили ее на специфическом предприятии НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина" – 24 Канал), которое занимается системами управления космических аппаратов и межконтинентальных ракет,

– пояснил Катков.

Это предприятие маркирует все свои изделия аббревиатурой "ЭФИТ", которая и была найдена на детали "Орешника".

Главный редактор отметил, что это означает, что россияне собрали эту ракету в 2017 – 2018 годах, после чего она просто хранилась на каком-то складе России.

Более того, в 2017 году в металле уже была изготовлена система управления для этой ракеты Между началом разработки ракеты до появления изделия в металле проходят годы.

Это означает, что чертежи "Орешника" начались примерно в 2010 году или даже раньше,

– подчеркнул он.

Кстати, это также указывает на нарушение договоренности РСМД между Россией и США, который действовал в те времена. Страна-агрессор не имела права изготавливать в металле изделие, которое является деталью для системы управления.

Катков добавил, что Россия ранее пыталась запугать Украину "Кинжалом", который, якобы, никакая ПВО не может сбить. Комплекс Patriot доказал обратное. После того враг придумал новую "игрушку" – "Циркон", который наша страна также сбивала.

Теперь достали из запасов "Орешник". Из запасов – это значит, что россияне не могут производить десятки этих ракет. Межконтинентальная ракета средней дальности – это уже есть месседж к НАТО,

– подытожил главный редактор.