Когда-то начинали свой путь в гараже, – Зеленский сравнил свою команду с Apple

Президент Украины выступил перед студентами Стэнфордского университета. В своей речи он сравнил начало пути Стива Джобса с дорогой собственной команды.

О соучредителе Apple Владимир Зеленский упомянул в контексте того, что его выступление, вероятно, является самым известным в истории Стэнфорда. Трансляцию речи президента вели на фейсбуке Офиса Президента.

Более о выступлении Мог ли я это представить, но все – возможно, – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда

Зеленский сравнил свою команду с Apple

Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное – невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.

В качестве примера он показал свой айфон – творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дия, которое на нем установлено, – достижение его команды и цифровизации Украины.

Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 – 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом,

– отметил Зеленский.

Визит Зеленского в США: главное

Владимир Зеленский прилетел в США 31 августа. В этот день он провел встречи в NASA, минэнергетики США, Пентагоне. В рамках визитов состоялось подписание ряда договоров.

В Белом Доме 1 сентября состоялась личная встреча Зеленского и президента США Джо Байдена. Политики обсудили противодействие российской агрессии на Востоке Украины, реформирование судебной системы в Украине, вопросы энергетической безопасности.

На следующий день Владимир Зеленский полетел в Калифорнию – столицу IT-индустрии. Ни один из украинских президентов не был с официальным визитом в этом городе.