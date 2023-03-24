Офицер ВСУ объяснил, когда весенняя погода позволит начать масштабное контрнаступление

Не только личный состав и техника являются необходимыми условиями для начала контрнаступления. Еще одним из таких аспектов является подходящая погода, которая позволит этой технике проехать.

Пока на улице еще совсем ранняя весна, погода для этого недостаточно теплая. Об этом на стриме 24 Канала рассказал офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.

Также интересно Новые правила выезда мужчин за границу 2023: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Когда погода позволит начать наступление

Хотя кое-где температура воздуха поднялась даже до +17 градусов. Но собеседник убеждает, что для того чтобы земля достаточно прогрелась, нужно еще 3 – 4 недели.

Мы знаем, что в Украине, как правило, теплая и сухая погода наступает уже после Пасхи. Пасху христиане западного обряда будут праздновать уже 9 апреля, а христиане восточного обряда – 16-го,

– подчеркнул Тарас Березовец.

В общем, он прогнозирует возможность начала контрнаступления ориентировочно на конец апреля. Впрочем, это еще будет зависеть от того, будет ли к этому времени теплая погода.

"Если она достаточное время продержится, то конец апреля – начало мая, я думаю, это будут наиболее благоприятные погодные условия для проведения каких-либо серьезных масштабных операций", – резюмировал офицер ВСУ.

Стрим с Тарасом Березовцем: смотрите видео

Россияне наступают в идеальный для Украины момент

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что россияне выбрали для своего наступления то время, которое идеально подходит для Вооруженных Сил Украины. На это есть несколько причин:

вражеская техника не может продвигаться через мокрые грунты, наступает исключительно пехота;

усложненные передвижения и маневренность врага упрощают оборону для украинских военных;

Вооруженные Силы Украины, пользуясь моментом, могут готовить свое контрнаступление, которое начнется с наступлением более благоприятных погодных условий.

Контрнаступление ВСУ: возможные направления

Конечно же, планы Генерального штаба ВСУ известны только самому Генеральному штабу. Впрочем, разнообразные эксперты предполагают целый ряд направлений, где может начаться новое масштабное контрнаступление украинских войск.

Луганское направление:

направление удара из Купянска в сторону Сватового с последующим продвижением в сторону Кременной и агломерации Северодонецк-Лисичанск;

существует и вариант обратного удара из Лимана в направлении Кременной и последующим продвижением в Сватово и на север Луганщины. Но первый вариант вспоминают куда чаще.

Бахмутское направление:

отрезание ЧВК "Вагнера" от российской армии благодаря внезапному удару из Бахмута в сторону Белогоровки или в обратном направлении;

контрнаступление из Бахмутского района в направлении Попасной с последующим выходом на русскую границу;

масштабное контрнаступление из Бахмутского района в сторону Мариуполя с целью перерезания российских сил.

Запорожское направление: