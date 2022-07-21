Когда наступит настоящая оперативная пауза в боях: военный эксперт спрогнозировал месяц
владимир путин выбрал стратегию войны на истощение в Украине. Однако со временем российские войска будут вынуждены снизить интенсивность боевых действий.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, путь к миру лежит через два "мостика" – либо через победу, либо через капитуляцию. Однако ни одна из сторон в войне не пойдет на уступки.
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Когда наступит пауза в боях
российская армия истощается и можно ожидать определенного затишья в боевых действиях.
По-моему, ориентировочно в октябре затихнет эта фаза войны. Подчеркиваю: фаза войны. И она не прекратится, а утихнет. Вероятно, что противник по-настоящему попросит об оперативной паузе,
– сказал Черник.
По словам военного эксперта, трудно предсказать, как будет выглядеть линия разграничения. В частности, удастся ли украинцам выйти на границы 24 февраля или ситуация будет другой.
"Потом, скорее всего, будет пауза от нескольких месяцев до нескольких десятилетий ", – предположил Черник.
Как долго продлится война с россией
По его мнению, украинцам нужно смириться с фактом, что война с россией будет длиться долго.
"Вполне реальный сценарий опускания "железного занавеса" над россией по северокорейскому примеру", – сказал военный эксперт.
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Черник убежден, что путин будет пытаться любой ценой остаться у власти.
"Если путин эту власть потеряет, он потеряет свою физическую жизнь", – добавил он.
К чему готовиться Украине
Военный эксперт отметил, что как для Украины, так и для россии эта война имеет экзистенциальное значение.
Либо мы их, либо они нас. У нас один путь – наращивать милитарные мышцы и готовиться к длительному противоборству,
– подчеркнул военный эксперт.
Военный эксперт Петр Черник о том, когда затихнет эта фаза войны: смотрите видео
Псевдооперативная пауза в боевых действиях: что известно
- В начале июля российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.
- 10 июля президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что заявления оккупантов об "оперативной паузе" – сплошная ложь. Напротив, враг нарастил интенсивность нанесения ударов.
- Военный эксперт Игаль Левин также убежден, что происходящее на фронте отнюдь не похоже на "оперативную паузу". По его словам, оккупанты боятся военной помощи, которую получает ВСУ от западных стран. Поэтому говорят об "оперативной паузе", оправдывая таким образом свою неспособность идти в наступление.