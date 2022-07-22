Когда Рада назначит нового главу СБУ и Офиса генпрокурора: нардеп назвал сроки

Верховная Рада после представления президента отправила в отставку главу СБУ и Офиса генпрокурора. Новых глав Совет должен назначить уже вскоре.

Новых силовиков назначат на ближайшем пленарном заседании

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на следующей неделе на ближайшем пленарном заседании будет назначен новый глава СБУ и генпрокурор Украины.

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По его словам, это первые вопросы повестки дня. Также депутат отметил, что Рада может утвердить другие кадровые изменения.

Рада отправила в отставку Баканова и Венедиктову: что известно

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Во время вечернего обращения Зеленский объяснил отстранение ведущих правоохранителей множеством предателей и коллаборантов в их органах.

Вечером 18 июля глава государства внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Вместо Баканова исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк.

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Исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко, которого связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым и криминальными кругами.

Решение об отставке Баканова 19 июля поддержали 265 нардепов, а за увольнение Ирины Венедиктовой проголосовали 264 депутата.

По данным журналистов, на смену Ирине Венедиктовой сейчас есть два претендента – бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

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