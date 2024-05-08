Приближается дата, когда все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны актуализировать свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования. Чтобы избежать перегрузки ТЦК и возможного коллапса, Роман Костенко, секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности, рекомендует использовать электронный кабинет.

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Обновление данных

Избранник отметил, что успешность обновления данных будет зависеть от качества организации процесса. По его словам, если условия будут неудовлетворительные, а люди не будут понимать, что от них требуют, – это может привести к ситуации, когда в последние дни перед концом срока обновления данных будут образовываться огромные очереди.

Надо объяснить, как будет работать электронный кабинет. Нам на комитете это презентовали. Будет возможность и в электронном кабинете обновить свои данные. Потому что если все пойдут в ТЦК, я думаю, что могут быть проблемы с быстрым обновлением,

– сказал Костенко.

Депутат акцентировал на важности обеспечения понятной и доступной процедуры обновления данных, чтобы избежать путаницы и лишнего стресса для граждан. Парламентарий опасается: если все пойдут обновлять данные в ТЦК, возможны проблемы со скоростью процесса.

Обратите внимание! Согласно новому законодательству, в период с 18 мая по 16 июля (60 дней), военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК. Это необходимо для упорядочения информации.

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