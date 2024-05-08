Наближається дата, коли всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військо-облікові дані в територіальних центрах комплектування. Щоб уникнути перевантаження ТЦК та можливого колапсу, Роман Костенко, секретар комітету парламенту з питань нацбезпеки, рекомендує використовувати електронний кабінет.

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Оновлення даних

Обранець наголосив, що успішність оновлення даних залежатиме від якості організації процесу. За його словами, якщо умови будуть незадовільні, а люди не розумітимуть, що від них вимагають, – це може призвести до ситуації, коли в останні дні перед кінцем терміну оновлення даних утворюватимуться шалені черги.

Треба пояснити, як буде працювати електронний кабінет. Нам на комітеті це презентували. Буде можливість і в електронному кабінеті оновити свої дані. Тому що якщо всі підуть в ТЦК, я думаю, що можуть бути проблеми зі швидким оновленням,

– сказав Костенко.

Депутат акцентував на важливості забезпечення зрозумілої та доступної процедури оновлення даних, щоб уникнути плутанини та зайвого стресу для громадян. Парламентар остерігається: якщо всі підуть оновлювати дані в ТЦК, можливі проблеми зі швидкістю процесу.

Зверніть увагу! Відповідно до нового законодавства, у період від 18 травня до 16 липня (60 днів), військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в ТЦК. Це необхідно для упорядкування інформації.

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