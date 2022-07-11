Девушка увидела цветы, резко выдернула записку, которая была между ними. Через секунду уже обнимала огромный букет. Олесю душили слезы. Цветы были от мужчины, находившегося в то время на окруженной "Азовстали".

Когда Дима вернется, на 4 дня закроемся помолчать и поплакать, - невеста бойца из "Азовстали"

"Оставил работу и уехал на Майдан"

Олесе Николаенко 32 года. Она родилась и живет в Запорожье. Сначала девушка избрала профессию землеустроителя. Тогда в университете и познакомилась с Владимиром. Затем училась на английском переводе и с 2012 года преподает английский язык.

"Мы учились вместе в группе, знакомые с первого курса. Внутри группы у нас была компания – две девушки и трое парней. То есть мы сначала были друзьями. И где-то со второго курса начали встречаться, потому что я ему нравилась. И мы вместе с 2008 года . То есть в этом году уже будет 14 лет", – рассказала Олеся.



Владимир и Олеся вместе с 2008 года / Фото предоставлены девушкой

Владимир очень хотел на Майдан, но его держала ответственная работа землеустроителя и одновременно госслужащего. Он работал круглосуточно, а ночью смотрел новости.

"Его накрыло. Он не мог больше на это смотреть. Это уже был февраль 2014 года. Однако не все так просто, когда ты госслужащий. А еще тогда мы собирались впервые жить вместе. Планировали, он искал квартиру. Вова работал в Бердянске. Это был просто город моей мечты. Я хотела жить у моря", – рассказывает Олеся.

"Ну что там? Есть квартира?"

Я ищу.

Ну, есть квартира?

Да ищу.

Есть?

Погоди. Дела плохие. Я еду на Майдан."

К тому времени, в 2014-м, Олеся имела несколько иные взгляды. Говорит, что не была пророссийской, а просто молодой и глупой. В ее доме не включали телевизор и она не понимала, что происходит. Когда же включали, спутниковое телевидение предлагало мало украинских каналов, но большой выбор российских.

Кстати Понимал, что лечу в заблокированный Мариуполь – история раненого бойца об эвакуации из Азовстали

Когда захотела разобраться, включила Первый российский канал. А там путин говорит: Что они там вообще делают? Беспорядок! Наведем порядок". И я такая к парню: "Вот конец! Вот воры! Ты глупо что ли? Куда ты едешь?". Думаю, скорее бы их разогнали, чтобы он не ехал", – вспоминает Олеся.

Девушка звонила друзьям и просила убедить Володю не уезжать. Однако он все-таки бросил работу и отправился в Киев.

Вообще не понимаю, что происходит. Он пошел в какой-то ад. Но Вова рассказывает, что здесь все классные и молодцы. Никакие они не дьяволы,

– смеется девушка.

Владимир приехал на Революцию Достоинства уже после расстрелов, когда некоторые начали разбирать баррикады. Он собирался с людьми, которые понимали, что будет война. Сказал Олесе не ехать в Бердянск, потому что не хочет, чтобы она сама ждала его в чужом городе.

"Я понимала, что он куда-то едет. Быстро не вернется, потому что начиналась война. Судьба поначалу не дала нам жить вместе и мы годами боремся с ней за возможность быть вместе", – говорит Олеся.



Февраль 2014 года. Первая военная форма в жизни Владимира / Фото предоставила Олеся

"Все, кого он называл, были погибшие, в плену, или пропали без вести после Иловайского котла"

Владимир собирался на войну, но имел кучу нерешенных дел. Из-за этого не попал в первый состав военных, поехавших на Донбасс и Луганщину. Когда мужчина уволился, то начал обучение в Нацгвардии.

Он приехал из Бердянска в брюках, туфлях, куртке-пиджаке. Вот как работал. То есть в таком официальном стиле. И есть фотография, где он с автоматом в этой одежде. Так он бегал на учебе. Жаль было туфли выбрасывать, потому что это уже памятная вещь,

– рассказала девушка.

Друзья Владимира успели попасть в "Черный корпус", из которого и образовался полк защитников Мариуполя, а он оказался в батальоне "Донбасс". Родные поддержали такое решение, хотя Олеся ожидала от них большего испуга.

"Я тоже не отказывала, наверное, потому что была глупой и очень молодой. Еще не понимала, куда он идет", - говорит она.

Заметьте Невозможного нет, – интервью азовца "Калины" о защите Мариуполя, 2 этапа эвакуации и предателей

В составе "Донбасса" Владимир уехал на войну в июне 2014 года. Военные освобождали города. Домой мужчина вернулся в августе, как раз перед Иловайским котлом. Олеся говорит, что он приехал очень неожиданно и был недоволен руководством.

"Он себе как-то все идеально представлял, но что-то пошло не так. Вова идеалист и он просто уволился. Рассказывал, что так поступила и часть других", – вспомнила Олеся.



Олеся называет своего мужа идеалистом / Фото предоставлено редакции

Девушка ждет и читает новости о каждом бое. Владимир посылает фото их двора. Олеся ничего не понимает, выглядывает в окно и видит любимого, который идет через двор в военной форме с рюкзаком, к которому привязан сине-желтый флаг.

Это был единственный в жизни сюрприз, который я не просчитала, потому что, когда он что-то готовит, это все на его лице видно. После такого случая у меня странная реакция на окно – даже если я точно знаю, что Вовы нет в городе, все равно выгляжу. Потому что вдруг?

– рассказывает Олеся.

После Иловайского котла погибло множество собратьев Владимира. Часть пропала без вести, кого-то взяли в плен. Муж с женой приехал в офис самообороны в Запорожье, куда обращались военные из Донбасса. Владимир спрашивал о всех братьях, которых помнил.

"Все, кого он называл, были либо погибшие, либо в плену, либо пропали без вести. Это стало действительно первым ударом и для меня. Мы никогда не теряли столько знакомых людей. Эта война не могла его отпустить, когда он столько потерял", – говорит девушка.

"Всегда искал работу, связанную с защитой людей"

Всю осень 2014 года Владимир был дома с Олесей. Даже пытался найти работу, был немного растерян. Не удержался и во второй раз уехал на войну зимой.

"Настаивала на одном – живем вместе, ищем работу. Но он уже общался с друзьями, которые были в полку защитников Мариуполя. Пока я строю в воображении семью, он говорит: "Я еду в полк"", – рассказывает девушка.

Уже 14 февраля Владимир послал фото, где он на базе. На следующий день начинается Павлополь-Широкинская наступательная операция, и он сразу врывается в беспокойство.

Когда в сентябре начались Минские переговоры и военных не пускали на передовую, служба превратилась в сиденья. Похоже, там не было даже тренировок. Люди, которые постоянно были в боях, в четырех стенах потихоньку сходили с ума.

– объясняет Олеся.

Военным обещали, что к 2016 году точно что-нибудь выяснится. Однако Владимир решил, что раз не может быть полезным, то нужно возвращаться домой. Началась адаптация, посттравматическое стрессовое расстройство, год поисков себя. Это все он пережил с Олесей.

"Кажется, у нас был далеко не самый тяжелый случай. Потом его позвали в полицию работать. С тех пор всегда искал работу, связанную с защитой людей. Война открыла в нем потенциал, показала его миссию", - отметила девушка.



Мужчине нравится работа, связанная со спасением людей / Фото предоставила Олеся

Владимир не получил ранения за все время. Война повлияла на его терпение и чувство братства. Олеся говорит, что особенно последнее проявилось после службы в полку защитников Мариуполя. Когда мужчина вернулся, семьи у него было две. Военные разъехались по городам и каждый день друг другу звонили по телефону.

"Нас двое и не можем пообщаться, потому что их там 10 и каждый звонит другому: "Я тебя, братушка, так давно не слышал". Думаю - сегодня с мужем не пообщаюсь, потому что есть очередь братушки", - улыбается Олеся.

Читайте также Нас просто расстреливали из танков, – директор Украинского дома о спасении из Мариуполя

Военные делились между собой проблемами. Учились жить со своей новой историей и чувствами. Олесе казалось, что ее муж стал очень взрослым – седина в волосах и бороде.

"Мне казалось, что Вова по возрасту догоняет отца. То есть когда стоят вместе, то как брать, а не отец с сыном. Сейчас смотрю на их фото, то думаю: "Это же 2015! Какой молоденький и зелененький мой муж», – говорит она.

"23 февраля собрал вещи и уехал в Мариуполь. Но поезд не доехал, поэтому шли пешком"

Владимир не говорил, что будет большая война, но как раз накануне уволился с работы. Муж не рассказывал Олесе о каких-то переживаниях.

Вся страна говорила о возможном вторжении и девушка не сомневалась – любимый снова думает о войне. Владимир сомневался и говорил, что не знает, где его место.

Важно Десятки тысяч убитых, фильтрационные лагеря и эпидемическая катастрофа: интервью с мэром Мариуполя

"Говорю ему: "Слушай, а терроборона? Тема уже год существует, а тебя до сих пор там нет". Думала, будет в Запорожье. Он пошел в военкомат, а его начали отказывать и предложили выбрать боевой батальон. Заверили, что возьмут в любой", – говорит Олеся.

Бойцы полка, ранее воевавшие с Владимиром, спросили, готов ли он вернуться, если будет новое вторжение. Муж ответил утвердительно.

Военные спешили на восток. Они брали билеты на 24 февраля, но это было поздно.

Мой не захотел ждать утра. Собрал вещи и уехал 23 ночи. Успел доехать до определенного населенного пункта, а дальше в Мариуполь поезд не поехал, поэтому он и другие бывшие с ним шли пешком. Те, кто не успел, ехали в другие города. Выходит, что ему там нужно было быть. Никто не успел, а мой смог. Значит так надо,

– отметила Олеся.

На случай начала войны у супругов был план. Олеся должна была позаботиться о своей маме и родителях Владимира. Девушка провела защитника на поезд, а через несколько часов он позвонил по телефону и сказал: "Слушай, мне не приснилось. Началось. Взрывы по всей стране".

Олеся побежала будить маму, но ей от страха отнимало язык. С затенением сказала слово "началось".

Женщины начали действовать по плану и собирать вещи, чтобы уезжать из города. Однако, на удивление, в Запорожье было спокойно – люди направлялись на работу, дворник подметал двор.

Училась выносливости у сына, – мама защитника Ильи Самойленко из Мариуполя

Владимир сообщал, что с ним все хорошо. Мобильной связью не пользовался, потому что это стало опасно, но были интернет и мессенджеры.

"Не всюду ловил интернет. Я спрашивала Вову, чего он теряется. Отвечал, что есть места, где ловит сеть, но желающих позвонить много. Есть люди, которые морально не готовы к боям. Их или их родственников накрывало. Чтобы этих людей привести. в нормальное состояние, давали связаться с близкими.Вова говорил: "Есть люди, которым больше надо, а ты сильная", - говорит Олеся.



Владимир посылал жене краткие сообщения / Фото предоставила Олеся

В Мариуполе потерял телефон. Для Олеси началось безумие

Мужчина был готов ждать, даже если сильно скучал. Однако быстро потерял телефон. Для Олеси началось настоящее безумие. Она получала сообщения из незнакомых номеров, но ответить не могла. Девушка нашла чат в телеграмме, где мариупольцы рассказывают, что происходит.

"Понимаю, что это очень на меня повлияло психологически. Я мониторила все круглосуточно. Мы с мамой поехали к родным в деревню. Я почти не выходила из дома. Была мысленно и в этом чате", – говорит девушка.

Кстати При постоянных обстрелах: в сети показали новое видео прорыва украинских пилотов на "Азовсталь"

Впоследствии Олеся решила вернуться в Запорожье. Говорит, что хоть идет война, но нужно продолжать жить, зарабатывать деньги и помогать армии.

"Возвращаюсь домой и не могу выйти из него. Такое состояние, когда в комнате хорошо, а вне квартиры - нет. Поняла, что на меня повлияло сиденье в этом мариупольском чате. Мыслями я была в Мариуполе, состояние очень подавлено, постоянно хотела где-то спрятаться". и не воспринимала покой вокруг", – вспоминает девушка.

Олесе казалось, что она ничего не пропускает в информационном пространстве. Однако Владимир спросил, видела ли она видео с кашей.

"Вообще не поняла, о чем он. Видела миллион этих видео, но нигде не было той каши. Он сказал, где поискать. Взглянула – действительно не видела, хотя казалось, что вирусным должно быть все из передка и Мариуполя", – говорит девушка. .



Момент с того же видео с кашей / Скриншот 24 канала

Она колебалась, публиковать ли его у себя. Боялась, что люди, не имеющие отношения к войне, не поймут. На видео мужчины в чьей-то квартире, когда-то красивой и целой.

"Видимо, квартира очень хорошая была, а они сидят на диване за стеклянным столом, курят и бросают окурки на пол. Для гражданского человека это трудно понять. Курят и бросают окурки на пол. Если кто-то увидит свой дом даже с разбитыми стенами и окнами, это может оскорбить", – говорит Олеся.

Находился на "Азовстали" и думал о цветах

Родные военных сообщали об угрозах. Даже когда Владимир вступал в полк защитников Мариуполя, на присяге он и другие воины были в балаклавах, а журналистам запретили фотографировать и снимать всех родных.

"Были действительно подтверждены случаи, когда угрожали и растяжки устанавливали в подъездах. С тех пор имею привычку сканировать все взглядом, когда захожу в дом. Опасность может быть, когда не ожидаешь, когда ты в тылу и кажется, что все происходит только на передовой", – рассказывает Олеся.

Поэтому девушка с предосторожностью относится ко всему чужому. Однако однажды, 17 мая, она получила звонок от службы доставки цветов. Там назвали ее точный адрес.

Какие цветы, когда мужчина в Мариуполе? Все это знают. Очень мало знакомых имеют мой адрес. А в доставке назвали мой дом, мою квартиру. Сразу сужается круг людей, которые могли это сделать. Понимаю, что никого нет. Никто не мог!,

– вспоминает Олеся.

Она не подумала о муже, потому что даже когда влюбленные жили в разных городах, Владимир никогда не присылал никаких букетов. Олеся решила отказаться от доставки, но курьер был настойчив.

Девушка посмотрела в окно. Действительно вышел парень с огромным букетом цветов. Олеся не думала о букете. Думала о том, кто решил его послать. Ситуация казалась ей безопасной.

Оккупанты могут разгонять провокационные видео с защитниками Мариуполя: почему не стоит им верить

Парень по доставке позвонил в квартиру. Олеся открыла. Сразу спросила, есть ли записка и вырвала ее из цветов.

Читаю: "Спасибо за каждый миг рядом. Благодарю тебя за веру за поддержку, за твою отвагу и решительность. Ради тебя я готов держать это небо вечно". И я понимаю, что никто не мог это написать кроме него. Это его слова, хотя и не было подписи,

– говорит девушка.

Она в ступоре. Не понимала, как это случилось и хотела плакать. Резко захлопнула дверь перед курьером. Удивленная мама Олеси спросила, кто послал цветы. "Цветы от Вовы", – отвечала девушка. У женщин были тысячи вопросов.

"На букет не было никаких намеков. Когда я осталась в одиночестве, а мама пошла спать, слезы полились градом. Меня удивляет даже не то, как он это сделал технически, а то, что он вообще думал об этом. Ты находишься на "Азовстале" "и думаешь о цветах! Становится страшно, насколько этот человек тебя любит", – говорит девушка.



Цветы из "Азовстали" / Фото предоставила Олеся

Как-то Владимир написал, находясь в Мариуполе, что у него есть мечта. Ею он назвал Олесю.

"Вдруг со мной что-то случится, пока он не вернется. Вообще не имею права! Боюсь выйти на улицу – вдруг тебя автомобиль собьет. Боюсь сидеть дома – вдруг ракета прилетит. Это уже какой-то сдвиг по фазе", – отмечает Олеся.

Однажды она вышла в магазин и ей показалось, что может потерять телефон, а это значит потерять всякую связь с мужем. Олеся взяла мобильный в руки и прижала к себе единственную связь с Мариуполем.

Как пытались деблокировать "Азовсталь": новые детали операции

"У него нет ощущения дома"

Олеся была морально готова терять дом. Когда покидала квартиру 24 февраля, то прощалась с ней навсегда. Взяла с собой только любимые брюки, ботинки и банку с любимым мылом. В один момент все обесценилось. Новое значение приобрел старый мобильный телефон.

"Было очень тяжело возвращаться, потому что я мысленно уничтожила дом. Приехала, а все целое. Я долго не разбирала сумку, не вытирала пыль – вдруг снова убегать, зачем тратить силы? Сейчас адаптировалась. Писала мужчине, что его ждут наша кроватка и комнатка, его пижама. Однако у него нет ощущения дома", – говорит Олеся.



Олеся и Владимир много путешествовали / Фото предоставила девушка

Владимир не думает о доме. Представляет себя и Олесю во время путешествий. Он мысленно уничтожил свой дом.

"Хорошо, что не разрывает сердце из-за дома, сколько сил, денег вложили. Это любимая вазочка, свеча. Это дает ощущение дома, которое я создавала", – добавляет девушка.



Супруги во время очередной поездки / Фото предоставила Олеся

"Это работа. Он умеет быть на войне"

Перед выходом из "Азовстали" Владимир общался с Олесей. Он говорил – следует ждать какого-то завершения, но ничего не объяснял и не готовил жену морально.

"Сказал – развязка близко. Знала, что полк защитников Мариуполя никогда не будет сдаваться в плен или будет складывать оружие", – рассказала Олеся.

Девушка уверена в стойкости мужчины и верит, что он все выдержит. Заботится лишь о том, что он может сильно тосковать по ней.



Владимир на "Азовстале" / Фото предоставила Олеся

На вопрос, как Олеся все выдерживает, отвечает, что другого выбора у нее нет. До прорыва на "Азовсталь" ей было легче все переживать, потому что отпускала Владимира с легким сердцем.

"Это как отпускать врача в больницу лечить или пожарного тушить пожар. Это работа. Он умеет быть на войне. Я была уверена, что в Мариуполе они всех просто разнесут", – вспоминает Олеся.

Спокойно девушке было до 15 марта. Владимир позвонил и рассказал, что есть потеря среди его группы. Голос у него был разбит. Олеся не привыкла такое слышать. Он звонил из укрытия, а на фоне свистели мины.

Думала, что в фильмах специально совершают такой свист. Казалось, что звук специально делают ярче. А здесь я это слышу. Слышно, как обломки бьют по укрытию. Муж отвлекается и время от времени выкрикивает в право: "Воздух! Воздух". Он говорит по-украински, но почему-то кричал так. Разговаривает-разговаривает и снова: "Воздух! Воздух!". Началась авиационная опасность,

– говорит девушка.

Для бойцов уже привычными стали "Грады", мины, артобстрелы, но авиационная опасность была новой. Когда Олеся об этом думала, ей нужно было сделать усилие, чтобы даже вдохнуть или выдохнуть. Отпускало, когда было известие от мужчины. Наступала эйфория. Олеся корит себя, что думала о плохом.



Олеся уверена в своем муже / Фото предоставила Олеся

"Потом я что-то делаю, пыль вытираю. Жизнь налаживается! Когда захожу в телеграмм, смотрю в тот мариупольский чатик, а там пишут, что сбросили на "Азовсталь" 500-килограммовую бомбу. Тогда думаю: "Если на всех падает, а мой муж живой человек, точно ли он убережется?". И снова ходишь с этой бетонной плитой на груди", - рассказала девушка.

После эвакуации Олеся плохо понимает, что происходит. Нет прилетов и взрывов. Покой пришел очень резко. Она не знает – хорошо это или плохо. Есть только ожидания результата и хоть какие-то сообщения от власти.

"Знаю, что из плена вернется худой, обессиленный и я не смогу броситься к нему в объятия"

Девушка получила звонок от "Красного креста", который сообщил, что Владимир находится в списке эвакуированных из "Азовстали". Однако Олеся боится подлости со стороны врага и говорит, что не может полностью успокоить себя.

"Пока у нас такое положение вещей, то все что могу делать – это либо давать интервью, говорить о мужчине, либо искать информацию о ПТСР и готовиться к возвращению мужчины. У меня должен быть план действий", – говорит она.

Олеся по привычке смотрится мужчиной в окно. Она готовится к встрече, но планы постоянно меняются. Сначала представляла все романтичным, как в фильме.

Сейчас знаю, что он придет тощий, обессиленный, и я не смогу броситься к нему в объятия. Нам вдвоем тяжело ожидать и унывать. Когда встретимся, то, скорее всего, будут только слезы. Уверена, что он тоже будет плакать. Чувства счастья сразу не будет,

– говорит девушка.

Олеся представляет, как изменился мужчина, но он не подозревает, какая теперь она. Еще в начале полномасштабной войны она посылала свои фото. Говорит, что усталость и переживание очень отразились на внешнем виде.

"Думаю, надо закрасить седину, потому что я молода и это не так должно быть. Когда плохо питаешься, спишь, то вид не очень. Еще и припухла от слез, какие-то сыпи на теле. А он же меня такой не видит! Боюсь, что когда вернется, то поймет, как разбило меня ожидание. Больше уже похожа на пожилую женщину", – говорит она.



Супруги Николаенко / Фото предоставила Олеся

У Олеся есть план действий – окрашенные волосы и красивое платье. Она готовит себя к обновлению. Когда проводят обмены пленными, то об этом никто заранее не сообщает. Девушка опасается, что Владимир приедет, а она не успеет все сделать.

Я думаю, что мы вдвоем чувствовали - будет плен. Когда он вернется, то скажу: "Мы же с тобой все знали". эти круги ада нужно было пройти, чтобы наконец быть счастливыми. Надеюсь на очень крутой хепиенд в нашей истории любви. Ради чего мы годами это проходили?", - спрашивает Олеся.