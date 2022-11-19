Мы идем до конца, – в Минобороны Украины спрогнозировали, когда удастся освободить Крым

Защитники Украины продолжают выбивать врага из родной земли. На фоне освобождения из-под оккупации части Херсонщины, в Минобороны дали прогноз по поводу полуострова Крым.

Им поделился генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов. Заместитель министра обороны Украины рассказал, когда, по его мнению, ВСУ смогут вернуться в Крым.

Читайте также В Херсон прибыл первый поезд с 24 февраля: щемящее видео

Украина вскоре вернет Крым

По мнению Гаврилова, вернуться в Крым нашим военным удастся до конца декабря этого года. Что же касается завершения войны, то и здесь он дал прогноз. По мнению генерал-майора в отставке, это может произойти до весны следующего года.

Замминистра обороны подчеркнул, что Украина будет воевать до победы. И на это не повлияет даже возможность ядерного удара, который Россия регулярно угрожает нанести.

"Для всех это будет справедливый – Бог знает какой сценарий – но это (тактический ядерный удар – 24 канал) не является угрозой, которая остановит нас от… продолжения нашей войны", – подчеркнул он.

При каких условиях возможны переговоры

Гаврилов попытался расставить точки над "і" по переговорному процессу с Кремлем. Он отметил, что это возможно только при условии, что оккупанты покинут территорию нашей страны до последнего сантиметра.

Речь идет и о полуострове Крым, который Путин отдал приказ захватить еще в 2014 году. И, конечно, часть Донбасса, где на протяжении восьми лет идут боевые действия.

В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любое промедление или замороженный конфликт – только продолжение этой войны против существования Украины как нации,

– подчеркнул он.

Враг не сбавляет обороты на фронте

Начнем с того, что с Херсонщины оккупанты перебрасывают своих военных на Луганщину. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, туда отправляют опытных десантников. Но это, уверен он, никак не повлияет на наступление ВСУ. Разве что немного замедлит его темпы.

Тем временем враги активизировались в районе Гуляйполя. Враги это делают для того, чтобы сдержать возможное контрнаступление ВСУ в направлении Бердянска.

В то же время уже можно предположить, куда оккупанты направят свои основные силы на этот раз. По словам военного эксперта Романа Свитана, захватчики попытаются совершить наступление на линии Донецкого фронта. Речь идет об участке протяженностью более 100 километров: от Угледара до Белогоровки под Лисичанском.

Другой военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что враг становится более осторожным после потери Херсона. Оккупанты продолжают работать над укреплением своей обороны на линиях фронта. Более того, они даже роют окопы возле полуострова Крым.

Достойно внимания – ВСУ уничтожили базу оккупантов на Кинбурнской косе: смотрите видео