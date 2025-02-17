Вениславский ответил, означает ли прекращение огня автоматическую отмену военного положения

Сейчас много манипуляций вокруг не только мирных переговоров, но и условий отмены военного положения. Некоторые считают, что после наступления мира военное положение автоматически отменят. Но это не так.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Федора Вениславского в эфире "Радио Свобода". Кстати, следует помнить, что после отмены военного положения выборы также не назначат автоматически.

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Когда в Украине отменят военное положение

Федор Вениславский рассказал, что военное положение сохранится и после прекращения огня.

Отмена военного положения возможно тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения огня точно не устраняет те угрозы, из-за которых ввели правовой режим военного положения,

– объяснил он.

И добавил: если россияне временно прекратят огонь, это не будет означать отвод ими войск или средств поражения с временно оккупированных территорий.

Депутат сказал, что учитывая психическое состояние Путина, можно ожидать любого развития событий. А потому Украине нужны гарантии безопасности, нужен долговременный мир. Без этого военное положение вряд ли может быть отменено.

В то же время спрогнозировать точные сроки, когда военное положение отменят, невозможно.