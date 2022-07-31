Август изменит абсолютно все, – в МВД сказали, чего ожидать

Все действия, предпринимаемые сейчас украинскими защитниками, в том числе уничтожение мостов и складов боеприпасов российских оккупантов, – это происходит подготовка к нашему контрнаступлению.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он отметил, что уже завтра завершается июль и начинается август. А это именно тот месяц, который принесет перемены. Они коснутся абсолютно всего.

Это как раз месяц, когда мы ощутим первые потоки ленд-лиза. Мы действительно почувствуем первые проявления нашего контрнаступления,

– рассказал Ростислав Смирнов.

"Я думаю, что это будет месяц достаточно больших перемен", – подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Что известно об украинском контрнаступлении

Только конкретные боевые действия покажут, каким будет контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Однако тактически оно точно не будет похоже на то, как ведут себя войска оккупанта.

Наши бойцы эффективно используют новейшее оружие, предоставленное иностранными партнерами, чтобы подготовиться к контрнаступлению. ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставки оружия на территории, находящиеся под ее контролем. Об этом рассказали британские разведчики.

Украинская армия или уже начала идти в контрнаступление, или активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявления, сделанные не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично. К такому выводу пришли специалисты вашингтонского Института исследования войны – ISW.

Сейчас подразделения Вооруженных Сил Украины постепенно, но регулярно продвигаются вперед. Есть определенная динамика, которая в ближайшее время имеет все шансы ускориться. В ближайший месяц сможем увидеть серьезное контрнаступление наших военных. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Не стоит рассчитывать на молниеносное и быстрое освобождение оккупированных территорий, ведь враг не захочет легко сдаваться. Предпосылки для хороших новостей у нас есть, однако не стоит торопиться и говорить, что ловушка замкнулась и противник не будет биться.

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