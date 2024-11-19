До конца года Россия будет вынуждена активнее использовать войска КНДР

Владимир Путин всеми силами пытается успеть вытеснить украинские войска из Курской области до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Однако все три попытки путинской армии контрнаступления на Курщине были безрезультатны.

Армия России не способна справиться самостоятельно, поэтому Кремль привлекает к боевым действиям в Курской области северокорейских военных. В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, когда Россия начнет активнее использовать войска КНДР.

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Когда войска КНДР будут активно участвовать в боях

Сейчас на территории Курской области России находится не менее 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", россияне в любом случае должны будут использовать это количество военных из КНДР в боях на Курщине.

Так называемое "контрнаступление 3.0" россиян на Курщине превратилось в "фиаско 3.0",

– сказал Коваленко.

Оккупанты понесли огромные потери среди личного состава и техники. По данным Forbes, причина значительных потерь россиян в том, что они действуют на основные плохих разведданных и атакуют вдоль одних и тех же дорог.

На следующей неделе им нужна будет перегруппировка, усиление подразделений, восстановление боеспособности. Когда у тебя нет лишних тысяч солдат, то сделать это можно только с использованием ресурса, который ты еще не привлекал. А россияне пока не использовали масштабно северокорейских военных,

– сказал военно-политический обозреватель.

Поэтому, по его мнению, до конца месяца оккупанты будут вынуждены привлечь войска КНДР к боевым действиям на Курщине более интенсивно.

Важно! Владимир Путин мог издать приказ вытеснить ВСУ из Курской области России до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

По данным СМИ, Северная Корея может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины в случае, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать усиливаться.